Atriz da TVI enfrenta fase difícil e garante: «Isto é para duros»

A atriz Carolina Frias, de 29 anos, viveu um momento muito especial na madrugada do dia 23 de março, quando deu à luz o seu primeiro filho, Tomás. Emocionada, a atriz partilhou com os seus seguidores a primeira fotografia do recém-nascido e expressou toda a felicidade e amor que sente neste momento único da sua vida.

No entanto, nem tudo tem sido um mar de rosas. A jovem atriz decidiu partilhar com os seguidores um desabafo sincero sobre os desafios do pós-parto, abrindo o coração sobre as dificuldades desta fase. A atriz revelou que o pós-parto tem sido um dos maiores desafios da sua vida, marcado por dores, dificuldades na amamentação e privação de sono.

A atriz admite sentir-se emocionalmente instável, oscilando entre o choro e o riso, e esforça-se para ser a melhor mãe possível. Destaca ainda a importância de cuidar da sua relação e agradece o apoio fundamental do companheiro, André, que tem sido incansável em ajudá-la. Apesar das dificuldades, a atriz deixa uma mensagem de força a todas as mães que enfrentam esta fase desafiadora: