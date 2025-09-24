«Desato a chorar com raiva desmedida»: Atriz famosa larga todas as emoções após noticia preocupante

Carolina Frias de 29 anos, conhecida por ter começado o seu percurso na famosa série Morangos com Açúcar em 2011, onde deu vida a Alice Machado, e por ter participado em várias novelas da TVI, como «A Herdeira» e «Amar Depois de Amar», reagiu com indignação e tristeza a uma notícia trágica sobre duas bebés vítimas de maus-tratos em Espanha.

A atriz desabafou online: «Desato a chorar com raiva desmedida cada vez mais que leio, vejo ou ouço que maltrataram bebés. Fico completamente doente».

Segundo a CNN, as crianças, de dois anos e 47 dias, atualmente em acolhimento familiar, sofreram múltiplas lesões, incluindo fraturas, hematomas, queimaduras e desnutrição grave. O tribunal de Málaga, em Espanha, condenou os pais por maus-tratos e violência doméstica, depois de apurar que as bebés foram repetidamente agredidas, mordidas e queimadas com cigarro, e que o pai chegou a submergir a filha mais nova em água quente, provocando queimaduras de segundo grau em 42% do corpo. Os crimes ocorreram em 2022.

O El Mundo revelou que o tribunal considerou que o pai — com antecedentes criminais — colocou a bebé de apenas 47 dias em água cuja temperatura oscilava entre 45 e 55 graus, com o objetivo de atentar contra a sua integridade física, sendo descartado que se tratasse de um acidente. A menina mais velha apresenta traumas psicológicos, incluindo medo constante, pesadelos e gritos como «o bebé está a arder, o bebé está a queimar». A bebé mais nova chegou ao hospital de Axarquía com hematomas cerebrais, fraturas múltiplas, queimaduras nos órgãos genitais e desnutrição grave, tendo sido internada três vezes, com 22 dias em cuidados intensivos, podendo sofrer sequelas físicas e cognitivas de longo prazo.

A reação de Carolina Frias, partilhada nas redes sociais, reflete a indignação e dor de muitos perante crimes tão chocantes, mostrando o seu lado humano e sensível perante a situação.

Relembre-se deste conversa intimista entre a atriz e Ana Rita Clara onde relembram todo o percurso da atriz nos Morangos com Açúcar:

