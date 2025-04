Atriz da TVI faz revelações sobre o pós parto: «Nem tudo foi incrível»

Carolina Frias, atriz de 29 anos que integrou o elenco dos “Morangos com Açúcar”, foi mãe pela primeira vez no passado dia 23 de março. O nascimento do pequeno Tomás marcou o início de uma nova fase na vida da atriz, que agora celebrou o primeiro mês de vida do filho com uma partilha emotiva nas redes sociais.

Através da sua conta de Instagram, Carolina Frias publicou várias fotografias do bebé Tomás e deixou um testemunho sincero sobre o que tem sido viver esta experiência única, mas desafiante:

«O Tomás faz um mês 🥹 Nem acredito que já passou um mês. Arrisco-me a dizer que ainda nem acredito que sou mãe». A atriz confessou que a maternidade tem sido marcada por emoções intensas, mas também por momentos difíceis: «Este mês que passou, experienciei um amor inexplicável, incondicional, único, mas nem tudo foi incrível. O pós-parto é realmente desafiante», admitiu.

Apesar dos desafios, a atriz confessou: «Passado um mês posso dizer-vos que me sinto outra, bem melhor e cada vez com mais noção de que tudo vai melhorar, tudo vai passar». Na publicação, Carolina Frias também falou das dificuldades práticas que tem enfrentado como mãe de primeira viagem, como o sono irregular do bebé e as cólicas: «Continua a ser difícil ouvir o Tomás chorar, dormir mal, ter cólicas, entre outras coisas que dão connosco em loucos», desabafou.

Ainda assim, mostra-se grata e determinada em aproveitar cada momento: «O tempo está a passar demasiado depressa e não quero perder nada deste início de vida. Cada mês sei que vou ter um novo desafio, cada mês o Tomás vai desenvolver e fazer coisas diferentes… venha o segundo mês, estamos cá para o que der e vier».

A publicação terminou com a marcação do companheiro, @andre_c_sa, sinal de que esta nova aventura está a ser vivida em equipa e com muito amor.

