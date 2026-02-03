Atriz de Morangos com Açúcar faz apelo desesperado: «A tempestade arrasou a minha terra»

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 17min
Atriz de Morangos com Açúcar faz apelo desesperado: «A tempestade arrasou a minha terra»

Atriz descreve casas desfeitas, campos destruídos e vidas perdidas na região de Pombal.

Carolina Loureiro revelou que regressou a casa profundamente marcada pelo que encontrou em Pombal, a sua terra natal, depois da passagem da tempestade. «Sou de lá. Vim de lá hoje. E o que vi não se esquece», escreveu, num testemunho duro sobre a realidade vivida pelas populações afetadas.

Na mensagem, a apresentadora conta que a tempestade «arrasou» Pombal e muitas localidades em redor, deixando casas destruídas, campos devastados e vidas perdidas. Recorda que quem ali vive já conhece bem a dor dos incêndios que marcaram a região, mas sublinha que desta vez a violência do mau tempo foi «como nunca».

Apesar do cenário de destruição, Carolina destaca a solidariedade das pessoas. Fala de «gente que aparece sem ser chamada, que ajuda no que pode, que carrega, que limpa, que fica», sublinhando que muitos dos que ajudam também foram atingidos pela tempestade.

No mesmo texto, agradece «a todos os que já estão a ajudar, no terreno e de todas as formas possíveis», mas alerta que ainda é preciso mais. Pede «mais mãos, mais materiais, mais ajuda agora», deixando claro: «Isto não é um desabafo bonito, é um pedido real».

Carolina apela a que quem puder ajude no terreno ou partilhe informações úteis. Termina a publicação com uma mensagem de força: «Muita força para todos neste momento», acompanhada de um emoji de abraço.

