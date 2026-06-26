Carolina Ortigão, sogra de Kelly Bailey, submete-se a cirurgia plástica e o resultado está dar que falar

Carolina Ortigão surpreendeu os seguidores ao revelar o resultado de uma cirurgia plástica ao rosto e pescoço. A mãe de Lourenço Ortigão e sogra de Kelly Bailey recorreu ao Instagram para mostrar o antes e o depois do procedimento, assumindo que a decisão teve um impacto muito positivo na forma como se sente.

Aos 63 anos, Carolina Ortigão partilhou um vídeo onde é possível comparar a sua aparência antes da cirurgia e apenas 17 dias depois da intervenção, destacando o resultado natural alcançado.

Na legenda da publicação, explicou os motivos que a levaram a dar este passo.

«Há decisões que mudam muito mais do que aquilo que vemos ao espelho. Este antes e depois representa um passo que dei por mim, sem pressas e sem medos. Hoje sinto-me mais confiante, mais fresca e muito feliz com um resultado natural, que respeita a minha identidade. Não quis apagar os anos vividos. Quis apenas que o meu rosto voltasse a transmitir a vitalidade que sempre senti. Se este vídeo inspirar alguém a cuidar mais de si, já valeu a pena partilhá-lo. Afinal, sentir-nos bem connosco nunca tem idade. Resultado sem filtros e sem maquilhagem, 17 dias após deep plane facelift.»

A intervenção foi realizada pela médica Luísa Magalhães e Ramos, responsável pelo procedimento que Carolina fez questão de partilhar com os seguidores.

A publicação rapidamente reuniu centenas de reações, com muitos elogios ao resultado apresentado. Entre os comentários, pode ler-se: «Meu Deus ❤️ que top», «Fantástico» e «Parabéns pelo excelente trabalho 👏👌 ficou lindaaa!!».

A transformação de Carolina Ortigão não passou despercebida e tem sido amplamente elogiada nas redes sociais, onde muitos destacam a naturalidade do resultado e a confiança transmitida pela mãe de Lourenço Ortigão.

Recorde-se que Carolina Ortigão já trabalhou na TVI: