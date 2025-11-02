Estas 6 partes da casa de banho estão cheias de bactérias. E quase ninguém as limpa

Saber quais os pontos mais negligenciados e como higienizá-los corretamente é essencial para manter uma casa de banho verdadeiramente limpa e saudável.

O ambiente da casa de banho (geralmente húmido e, muitas vezes, sem ventilação adequada, cada vez mais comum em espaços sem janelas) pode facilmente tornar-se propício ao aparecimento de bolor, sujidade e maus odores. Mesmo com uma limpeza regular, há zonas frequentemente esquecidas, que acumulam resíduos e bactérias ao longo do tempo, como alertam os especialistas do site Good Housekeeping.


1. Vedação da porta do duche

A tira de vedação, situada na base da porta do duche, impede que a água saia, mas também é um local onde bactérias e bolor se acumulam, tornando-se escura com o tempo.
Para limpá-la, pode removê-la deslizando-a ou puxando-a para baixo — mas, se for adesiva, poderá ter de ser substituída.
Use vinagre branco destilado ou lixívia diluída (nunca misture ambos) ou, em alternativa, sprays anti-bolor e anti-mofo, que são igualmente eficazes.

2. Parte inferior do lavatório

Apesar de a parte superior ser limpa com frequência, a parte inferior do lavatório tende a ser esquecida. É comum acumular resíduos de água, sabão e pasta de dentes, que favorecem o crescimento de bactérias.
O ideal é usar um produto de limpeza em espuma e aplicar o produto diretamente num pano (para evitar escorrimentos). Incluir esta zona na rotina de limpeza ajuda a prevenir manchas persistentes e sujidade acumulada.

3. Área de fixação do assento da sanita

Mesmo com uma boa higienização da sanita, a zona dos fixadores do assento é frequentemente ignorada — e pode acumular resíduos de urina e maus odores.
A maioria dos assentos modernos possui botões de libertação rápida, que permitem removê-los facilmente. Depois, limpe bem com um produto desinfetante comum e use uma escova de dentes velha para alcançar as áreas de difícil acesso.

4. Suporte do piaçaba

O suporte da escova de sanita é um dos objetos mais esquecidos na limpeza. Em vez de apenas trocar a escova, deve higienizar o suporte regularmente.
Encha-o com água quente e detergente, mergulhe a escova, agite e despeje a mistura na sanita. Depois, repita com água fria e algumas gotas de lixívia, deixando atuar 10 minutos. Enxague bem. Este processo deve ser feito semanalmente.

5. Cabeça do chuveiro

Se notar que a água sai em ângulos irregulares, é sinal de que a cabeça do chuveiro precisa de ser descalcificada. O calcário branco ou alaranjado pode bloquear os orifícios de saída da água.
Misture 200 ml de vinagre branco destilado com 200 ml de água, coloque num saco plástico e mergulhe a cabeça do chuveiro. Deixe atuar durante a noite e, de manhã, lave com água morna e sabão. Repita o processo mensalmente.

6. Orifício de escoamento do lavatório

O ralo de escoamento impede o transbordo da água, mas acumula resíduos e maus odores com o tempo.
Limpe com uma escova de dentes velha e um produto de limpeza adequado. Em caso de bloqueios, use uma mistura de bicarbonato de sódio e vinagre branco, deixando reagir por cinco minutos antes de passar água quente.

Manter a casa de banho limpa vai muito além do que é visível. São os detalhes que fazem a diferença entre uma limpeza superficial e uma higiene completa.

