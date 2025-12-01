Mau cheiro na casa de banho? Estas 5 dicas resolvem já

  • TVI Novelas
  • Há 53 min
Mau cheiro na casa de banho? Estas 5 dicas resolvem já - TVI

Dicas fáceis e económicas para manter um ambiente agradável.

Por vezes, mesmo com a casa de banho limpa, é difícil manter odores agradáveis nesta divisão. Mas existem alguns truques simples para resolver este problema doméstico.

Neste video, que está a fazer sucesso nas redes sociais, são explicados 5 truques:

1. Adicionar algumas gotas de óleos essenciais a bolas de algodão e colocá-las sob o saco do lixo

2. Lavar regularmente a retrete com detergente próprio de aroma floral com o piaçaba e aplicar um ambientador de retrete

3. Aplicar algumas gotas de óleos essenciais no interior do rolo de papel higiénico

4. Deixar detergente floral no fundo do recipiente do piaçaba

5. Despejar uma mistura de vinagre com bicarbonato de sódio no lavatório para eliminar maus odores

