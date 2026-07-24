Casa modular à venda na Amazon custa menos de 8 mil euros

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Trata-se de uma habitação modular em formato de contentor, com preço a rondar os 7.133 euros, que pode ser uma alternativa a considerar por quem não quer ou não consegue recorrer a um crédito habitação tradicional. A notícia foi avançada inicialmente pelo HuffPost e chamou a atenção pela relação entre o custo e o que promete oferecer.

A construção assenta numa estrutura metálica galvanizada, reforçada com painéis isolantes térmicos, o que lhe dá um acabamento mais cuidado do que seria de esperar tendo em conta o preço praticado. O interior é organizado por zonas — zona de dormir, cozinha e casa de banho — e o espaço pode ser expandido ou recolhido consoante a necessidade, graças ao design modular do contentor.

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Um dos grandes trunfos deste tipo de habitação é a facilidade de transporte e montagem — pode ser colocada praticamente em qualquer lugar, incluindo zonas rurais ou de acesso mais complicado. O fabricante sugere ainda vários usos possíveis para além de casa principal: espaço para hóspedes, escritório improvisado, alojamento turístico ou até glamping.

Vale ainda referir que este tipo de produto costuma ser vendido por intermediários fora da Europa, o que significa que o preço final pode incluir custos extra de transporte ou de personalização não refletidos no valor anunciado inicialmente. É por isso frequente que o fabricante disponibilize um contacto direto (como WhatsApp) para negociar detalhes antes da compra.

Ainda assim, há detalhes que convém ter em conta antes de avançar. Por um lado, o valor apresentado é apenas o ponto de partida, já que existem opções de personalização que fazem o preço subir. Por outro, é fundamental confirmar junto da câmara municipal da área se é necessária alguma licença para instalar este tipo de estrutura — sobretudo quando o destino é habitação fixa ou alojamento local.

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