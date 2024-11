Ao lado de Carolina Carvalho, David Carreira revela novidade muito esperada

Este domingo, 10 de novembro de 2024, David Carreira recorreu aos Instastories para revelar que ainda está adoentado e para partilhar uma grande novidade com os fãs e seguidores.

Durante uma viagem de carro, ao lado de Carolina Carvalho, o cantor revelou em primeira-mão: «Vamos, agora, conhecer a nossa futura casa».

Este vai ser um novo passo na relação do casal, que tem um filho em comum, Lucas, de quase dois anos de idade.

Recorde a conversa do artista com Cristina Ferreira, onde falou sobre a relação com a sua cara-metade e sobre um possível casamento: