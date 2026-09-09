O detalhe do casamento milionário na Comporta que deixou Cristina Ferreira e a imprensa internacional de queixo caído

Uma mesa monumental, um cenário cuidadosamente pensado ao pormenor e uma decoração digna das grandes celebrações de Hollywood. Foi este detalhe do casamento de luxo de Vicky Montanari, na Comporta, que deixou Cristina Ferreira rendida. «Tudo incrível», escreveu a apresentadora da TVI perante as imagens de uma festa que está a dar que falar em todo o Mundo.

As imagens parecem saídas de um filme. Uma mesa impressionante preparada para receber os convidados, rodeada por um cenário pensado ao mais ínfimo detalhe, nas paisagens da Comporta, tornou-se num dos momentos mais comentados do casamento de Vicky Montanari e Miguel Segade Correia.

A dimensão da produção não passou despercebida a Cristina Ferreira. A apresentadora da TVI viu as imagens partilhadas nas redes sociais e não resistiu a comentar: «Tudo incrível».

A impressionante mesa é apenas um dos muitos detalhes de um casamento que transformou a Comporta, em Portugal, num dos cenários mais falados do momento. Foram três dias de celebrações, cinco vestidos, alta-costura, joias Bvlgari e algumas das figuras mais influentes do universo da moda, numa festa que rapidamente ultrapassou as fronteiras de Portugal.

Um casamento na Comporta que é notícia em todo o Mundo

Vicky Montanari, uma das criadoras de conteúdos mais influentes da atualidade, casou-se com Miguel Segade Correia, Partnership Manager, numa celebração de luxo que reuniu algumas das it girls mais influentes do momento.

Com 1,4 milhões de seguidores só no Instagram, Vicky é acompanhada por uma comunidade internacional, pelo que as imagens do casamento rapidamente chegaram aos quatro cantos do mundo.

E a atenção não ficou apenas pelas redes sociais.

Vários meios internacionais deram destaque ao casamento, com prestigiadas publicações do universo da moda a acompanharem as celebrações. A própria Vogue Italia destacou o enlace nas suas redes sociais, contribuindo para transformar o casamento realizado em Portugal num dos acontecimentos sociais mais comentados dos últimos dias.

Nascida no Rio de Janeiro e com raízes italianas pelo lado paterno, Vicky Montanari acabou por estabelecer-se em Lisboa. Embora tenha formação em Relações Internacionais, foi através das redes sociais e do universo da moda que encontrou o seu espaço.

Hoje, é uma das figuras mais influentes do seu meio e é também apontada como uma das responsáveis por dar vida ao conceito das “Portuguese Girls”, associado a uma nova geração de mulheres portuguesas no universo da moda.

E, para o seu casamento, não deixou nada ao acaso.

Três dias de festa e cinco vestidos de sonho

Foram cinco vestidos ao longo de três dias de celebrações, numa verdadeira demonstração de moda, criatividade e alta-costura.

As comemorações começaram com uma festa de boas-vindas no JNcQUOI Club Comporta, onde a noiva surpreendeu os convidados com um microvestido da Miu Miu.

A segunda noite foi mais intimista e contou apenas com familiares dos noivos e damas de honra. A celebração decorreu numa casa privada pertencente ao grupo de Christian Louboutin, na zona da Comporta/Melides.

Para essa ocasião, Vicky escolheu uma peça muito especial, que já tinha no armário, mas que ainda não tinha estreado. O vestido, assinado pela designer brasileira Marina Bitu, está a dar particularmente que falar devido ao seu detalhe mais surpreendente: a superfície era composta por escamas de peixe aplicadas à mão.

Um dos visuais mais originais de um casamento em que a moda teve, sem dúvida, um papel de destaque.

Dois vestidos Dior para o grande dia

Mas foi no dia do casamento que Vicky Montanari elevou ainda mais a fasquia.

Indecisa entre dois modelos, a noiva decidiu não escolher apenas um.

Os dois vestidos, assinados pela casa Dior, tinham sido apresentados no desfile Cruise 2027 da marca, em Los Angeles.

Para a cerimónia religiosa, Vicky usou um impressionante vestido confecionado em organza de seda, composto por inúmeras camadas de tecido e com uma silhueta romântica.

Mais tarde, trocou-o por um segundo modelo branco, de linhas mais retas, que se destacava por uma delicada flor azul aplicada na lateral.

A completar o visual, a noiva usou ainda um véu de organza criado pelo atelier Pureza Mello Breyner, bem como joias da prestigiada casa Bvlgari.

A festa continuou pela noite dentro

Depois da cerimónia, os convidados seguiram para o Sítio do Passal, onde decorreu a grande festa e onde foi preparada a impressionante receção que acabou por conquistar Cristina Ferreira.

Para abrir a pista de dança, Vicky Montanari voltou a trocar de roupa e surgiu com mais um vestido, desta vez assinado pela FARM Rio.

Se os primeiros momentos foram marcados pelo glamour e pela alta-costura, a festa rapidamente ganhou um ambiente mais descontraído. Horas depois, a noiva trocou os sapatos por umas simples Havaianas para continuar a dançar.

Mas houve ainda outro momento que surpreendeu os convidados.

Durante a festa, Vicky Montanari cortou o cabelo, num gesto com um significado muito especial. O cabelo seria posteriormente doado a uma organização de combate ao cancro.

Com uma produção de luxo, uma decoração impressionante e detalhes pensados ao pormenor, o casamento de Vicky Montanari e Miguel Segade Correia tornou-se muito mais do que uma celebração privada.

Este foi, sem dúvida, um verdadeiro acontecimento internacional, que colocou a Comporta, e Portugal, nas páginas e nas redes sociais de algumas das mais prestigiadas publicações do mundo da moda.