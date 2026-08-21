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A Madrasta

Exclusivo A Madrasta: O dia do casamento de Pedro e Diana acaba em tragédia. A felicidade dos noivos dura segundos

  • Há 1h e 54min
Exclusivo A Madrasta: O dia do casamento de Pedro e Diana acaba em tragédia. A felicidade dos noivos dura segundos - TVI

Uma grande tragédia vai arruinar o casamento de Pedro e Diana na novela «A Madrasta». Veja as imagens em exclusivo

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«A Madrasta» prepara-se para surpreender os espectadores com um dos momentos mais dramáticos da novela. Em exclusivo, revelamos que Pedro (Albano Jerónimo) e Diana (Inês Castel-Branco) vão concretizar o desejo do casamento. Depois de terem vivido um casamento no passado, interrompido pelo crime que levou Diana à prisão, os dois estão preparados para dizerem «o sim».

Mas a felicidade do casal dura muito pouco. Logo após um beijo apaixonado dos noivos, um disparo muda tudo e Pedro (Albano Jerónimo) é atingido a tiro. Diana (Inês Castel-Branco) entra imediatamente em desespero e, coberta de sangue, agarra-se ao marido, que fica inanimado e entre a vida e a morte. As imagens deste momento prometem ser de cortar o coração. (Veja tudo em exclusivo na galeria que preparamos para si).

Leia agora, como é que as cenas se vão passar, em pormenor:

Carminho (Teresa Tavares) acha que não faz sentido o retrato continuar ali na sala e quer retirá-lo, mas Felícia (Isabel Abreu) insiste que deve continuar, até

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porque Diana (Inês Castel-Branco) não vai ficar muito tempo ali em casa. Carminho (Teresa Tavares) diz-lhe que não pode controlar isso e cada vez controla menos.

Felícia (Isabel Abreu) pensa na conversa que teve com Francisca (Matilde Reymão) e garante que o casamento não vai acontecer. Felícia (Isabel Abreu) insiste em não retirar o retrato da sala e Carminho (Teresa Tavares) desconfia que ela tenha um plano. Miguel (Bernardo Cascais) e Beatriz (Catarina Nifo) fingem que estão felizes com o casamento. A

Condessa (Sílvia Rizzo) acha que eles não merecem a mãe que têm. Camila (Ana Lopes) provoca Miguel (Bernardo Cascais). Pedro (Albano Jerónimo) e "Maria" chegam e os amigos pedem um beijo. Quando se beijam, alguém dispara e atinge Pedro (Albano Jerónimo). Diana (Inês Castel-Branco) grita desesperada. Todos ficam em pânico. Estão todos em choque com o que acabou de acontecer. Diana (Inês Castel-Branco) continua agarrada a Pedro (Albano Jerónimo), que sangra. Todos tentam perceber o que aconteceu. Os paramédicos chegam e levam Pedro (Albano Jerónimo). Felícia (Isabel Abreu) quer ir com ele, mas Diana (Inês Castel-Branco) diz que quem vai é ela. Todos questionam de onde veio o tiro e quem queria matar Pedro (Albano Jerónimo). Diana (Inês Castel-Branco) acha que o tiro era para si. O Inspetor interroga Diana (Inês Castel-Branco) e ela diz-lhe que acha que o tiro era para si. Diana (Inês Castel-Branco) acusa o Inspetor de não ter levado a sério as suas queixas e agora Pedro (Albano Jerónimo) ter levado um tiro. O Inspetor garante que leva muito a sério o seu trabalho e pergunta a Diana (Inês Castel-Branco) quem estava na sala. Ela diz e ressalva

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que o grupo de amigos de Pedro (Albano Jerónimo), era o mesmo de Marrocos. Estão todos consternados com o que aconteceu e acham que a polícia devia estar atrás do atirador, em vez de os estar a interrogar. Carminho (Teresa Tavares) recorda a conversa que teve com Felícia (Isabel Abreu) e suspeita que ela tenha feito algo. Eduardo chega e diz que é o advogado de "Maria". João Maria (Ruben Simões) chega e pergunta o que aconteceu ao seu Pai.

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