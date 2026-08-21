Exclusivo A Madrasta: Pedro é baleado no dia do casamento com Diana. A reação da noiva é de partir o coração

A novela Madrasta prepara-se para exibir um dos pontos altos da história. Em exclusivo, fique a saber que Pedro (Albano Jerónimo) consegue casar-se com Diana (Inês Castel-Branco). Os dois protagonistas (Que já foram casados no passado antes do crime que deixou Diana na prisão) dizem o tão esperado «sim». Mas algo terrível vai acontecer imediatamente depois. Pedro (Albano Jerónimo) é baleado. E as imagens da noiva são de partir o coração. Cheia de sangue, Diana (Inês Castel-Branco) vai ficar em pânico e segura Pedro (Albano Jerónimo) inanimado, entre a vida e a morte.
Carminho (Teresa Tavares) acha que não faz sentido o retrato continuar ali na sala e quer retirá-lo, mas Felícia (Isabel Abreu) insiste que deve continuar, até
porque Diana (Inês Castel-Branco) não vai ficar muito tempo ali em casa. Carminho (Teresa Tavares) diz-lhe que não pode controlar isso e cada vez controla menos.
Felícia (Isabel Abreu) pensa na conversa que teve com Francisca (Matilde Reymão) e garante que o casamento não vai acontecer. Felícia (Isabel Abreu) insiste em não retirar o retrato da sala e Carminho (Teresa Tavares) desconfia que ela tenha um plano. Miguel (Bernardo Cascais) e Beatriz (Catarina Nifo) fingem que estão felizes com o casamento. A
Condessa (Sílvia Rizzo) acha que eles não merecem a mãe que têm. Camila (Ana Lopes) provoca Miguel (Bernardo Cascais). Pedro (Albano Jerónimo) e "Maria" chegam e os amigos pedem um beijo. Quando se beijam, alguém dispara e atinge Pedro (Albano Jerónimo). Diana (Inês Castel-Branco) grita desesperada. Todos ficam em pânico. Estão todos em choque com o que acabou de acontecer. Diana (Inês Castel-Branco) continua agarrada a Pedro (Albano Jerónimo), que sangra. Todos tentam perceber o que aconteceu. Os paramédicos chegam e levam Pedro (Albano Jerónimo). Felícia (Isabel Abreu) quer ir com ele, mas Diana (Inês Castel-Branco) diz que quem vai é ela. Todos questionam de onde veio o tiro e quem queria matar Pedro (Albano Jerónimo). Diana (Inês Castel-Branco) acha que o tiro era para si. O Inspetor interroga Diana (Inês Castel-Branco) e ela diz-lhe que acha que o tiro era para si. Diana (Inês Castel-Branco) acusa o Inspetor de não ter levado a sério as suas queixas e agora Pedro (Albano Jerónimo) ter levado um tiro. O Inspetor garante que leva muito a sério o seu trabalho e pergunta a Diana (Inês Castel-Branco) quem estava na sala. Ela diz e ressalva
que o grupo de amigos de Pedro (Albano Jerónimo), era o mesmo de Marrocos. Estão todos consternados com o que aconteceu e acham que a polícia devia estar atrás do atirador, em vez de os estar a interrogar. Carminho (Teresa Tavares) recorda a conversa que teve com Felícia (Isabel Abreu) e suspeita que ela tenha feito algo. Eduardo chega e diz que é o advogado de "Maria". João Maria (Ruben Simões) chega e pergunta o que aconteceu ao seu Pai