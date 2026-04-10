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Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre quem é Leumi e obriga-o a contar tudo sobre Maria de Fátima

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 4min
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre quem é Leumi e obriga-o a contar tudo sobre Maria de Fátima - TVI

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Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) entra disparado a perguntar a Susette (Inês Faria) por Leumi (Cassiano Carneiro), deixando-a intrigada. Sammy impõe a Leumi que ele lhe conte tudo o que sabe sobre , Maria de Fátima (Rita Pereira) , revelando ter descoberto que ele é primo de Laert. Leumi olha-o encurralado. Susette ouve tudo atenta.

Sammy ameaça Leumi contar a Maria de Fátima que ele está ali infiltrado se ele não contar já tudo o que sabe. Leumi acaba por admitir estar ali para se vingar de Maria de Fátima. Susette fica atónita.

Leumi diz-lhe que soube por Adelaide que Maria de Fátima viu nos Terra Forte a possibilidade de ficar bem na vida, tendo feito tudo para seduzir Manuel, e tinha uma inveja inata de Flor (Benedita Pereira), querendo ficar com tudo o que era dela, ele incluído. Sammy fica em choque por Leumi dizer que Adelaide acreditava que tenha sido Maria de Fátima a empurrar Flor do navio para a matar. Sammy diz chocado a Leumi que não acredita que Maria de Fátima fosse capaz de tentar matar Flor, mas Leumi refere que ela ameaçou de morte a própria mãe se ela não colaborasse no seu plano de desaparecer para ficar como herdeira dos Terra Forte. Sammy diz a Leumi não querer que ele conte ainda nada daquilo a ninguém por ainda querer investigar melhor Maria de Fátima. Leumi assegura a Sammy que não está a mentir sobre Maria de Fátima ter seduzido Manuel para o ter na mão, contando-lhe da discussão que Adelaide teve com ela, e Maria de Fátima lhe afirmou que estava a fazer aquilo para subirem na vida. Susette segue para dentro em choque. Sammy afasta-se abalado sem conseguir acreditar que foi tão iludido por Maria de Fátima.

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FLASHBACK INÉDITO: Leumi ouve chocado Adelaide (Lucinda Loureiro) a contar-lhe que confrontou Maria de Fátima sobre se ter envolvido com Manuel, e ela ameaçou fazer mal a Rosa Maria se ela revelasse alguma coisa, achando cada vez ser mais plausível que ela possa ter matado Flor empurrando-a do navio. Adelaide ataca Maria de Fátima a dizer-lhe tê-la visto na cama com Manuel. Maria de Fátima assume à mãe que está a fazer isso para ficarem bem na vida, criticando-a por nunca ter tido objetivos mais ambiciosos como ela. Adelaide ameaça contar tudo a Rosa Maria, estacando gelada por Maria de Fátima ameaçar matar Rosa Maria se ela abrir a boca.

 

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