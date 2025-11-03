Castanhas assadas fáceis de descascar e sem deixar cheiro em casa: é assim que se faz

  • Há 2h e 31min
Castanhas assadas fáceis de descascar e sem deixar cheiro em casa: é assim que se faz - TVI

Com este método, as castanhas ficam tostadas por fora, macias por dentro e fáceis de descascar.

Com a chegada do outono, regressa também um dos rituais mais típicos e reconfortantes da estação: as castanhas quentinhas. Nos dias frios, há poucos sabores que conseguem competir com o de um cartucho acabado de sair da brasa.

Mas engane-se quem pensa que só na rua se conseguem castanhas perfeitas. Há um truque simples para as preparar em casa, em apenas 25 minutos, com a mesma textura, sabor e facilidade ao descascar.

A receita foi partilhada pelo chef Tiago Silva, da página de Instagram @qchef_ochefemtuacasa, que garante que, se seguir todos os passos, é impossível falhar.

🍂 Castanhas assadas na air fryer

Ingredientes:

  • 1 kg de castanhas
  • 2 punhados de sal
  • Água a ferver

Preparação:

  1. Faça um corte horizontal na parte inferior das castanhas;
  2. Coloque-as em água a ferver durante 20 minutos;
  3. Retire a água e, sem secar as castanhas, disponha-as na travessa da air fryer;
  4. Acrescente o sal e leve a 185 ºC durante 25 minutos.

Se preferir, pode também assar no forno, durante 35 minutos a 185 ºC.

Com este método, as castanhas ficam tostadas por fora, macias por dentro e fáceis de descascar, perfeitas para acompanhar os dias frios de outono.

