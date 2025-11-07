Por que é que toda a gente está a comprar este cortador de castanhas na Amazon?

Este artigo pode conter links afiliados*

Por que é que toda a gente está a comprar este cortador de castanhas na Amazon? - TVI

Há quem adore castanhas assadas, mas deteste prepará-las

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Com a chegada do outono, o cheiro a castanhas volta a fazer parte do quotidiano e das mesas. Assá-las em casa é um prazer, mas cortá-las à mão costuma ser a parte menos apreciada. O novo cortador de castanhas da Tescoma surge como uma solução simples para quem quer manter a tradição sem o incómodo de facas ou cortes mal calculados.

Feito em plástico resistente e aço inoxidável, o utensílio tem um formato ergonómico e dimensões compactas (21,5 x 8,5 cm). Basta encaixar a castanha, pressionar ligeiramente e o corte em cruz fica pronto num instante. O resultado é uniforme, permitindo que as castanhas abram naturalmente no forno, sem rebentar e muito mais fáceis de descascar.

Adquira aqui

cortador de castanhas tescoma na amazon

Além de prático, este acessório é fácil de limpar. Pode ser lavado à mão ou colocado na máquina de lavar loiça, e as lâminas em aço inoxidável mantêm-se afiadas mesmo com uso frequente. O design compacto facilita o arrumo, ocupando pouco espaço na gaveta.

Com mais de 1.400 avaliações e uma média de 4,2 estrelas na Amazon, este modelo conquista quem gosta de preparar castanhas em casa. “Super prático e resistente”, “as lâminas cortam mesmo bem” e “nunca foi tão fácil preparar castanhas” são alguns dos comentários mais repetidos.

Por cerca de 12 euros, é um utensílio que faz toda a diferença nesta altura do ano. Uma pequena ajuda para quem aprecia o sabor das castanhas assadas e quer manter viva uma das tradições mais reconfortantes da estação.

Veja como usar:

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Relacionados

Um desumidificador sem energia que elimina o mofo e deixa o ar mais leve

Este aspirador de 130€ tem o dobro da autonomia do Dyson V8

O essencial do outono: uma panela que cozinha sozinha e transforma qualquer refeição num conforto

Passa de aspirador vertical a aspirador de mão em segundos e custa 121 euros

Mais Vistos

Castanhas assadas fáceis de descascar e sem deixar cheiro em casa: é assim que se faz

seg, 3 nov
1

Nutricionistas alertam: estes 5 alimentos não devem ser misturados com bananas

Hoje
2

Vem aí em «Terra Forte»: Flor descai-se e o seu plano é descoberto?

Terra Forte
seg, 3 nov
3

“Foi uma noite longa…”: Laura Figueiredo vive horas de angústia e preocupação com o filho Gabriel

Ontem
4

«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar

Festa é Festa
seg, 8 set
5

Veja como os filhos de Mickael Carreira e Laura Figueiredo já cresceram

6 fev 2024
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor desiste de lutar pela herança?

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Jorge faz mal a Carlota?

A Protegida
Hoje

«Engravidar nos próximos meses?»: Diogo Amaral deixa a dúvida sobre possível gravidez de Jessica Athayde

Hoje

Família de Mickael Carreira e Laura Figueiredo vive susto em termos de saúde: «A minha alma saiu do meu corpo»

Hoje

Irreconhecídel! Ator famoso perde 10 quilos em cinco meses

Cacau
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Flor confronta Sammy e Álvaro após ouvir conversa suspeita

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Família de Mickael Carreira e Laura Figueiredo vive susto em termos de saúde: «A minha alma saiu do meu corpo»

Hoje

«Engravidar nos próximos meses?»: Diogo Amaral deixa a dúvida sobre possível gravidez de Jessica Athayde

Hoje

Irreconhecídel! Ator famoso perde 10 quilos em cinco meses

Cacau
Ontem

Horas antes de um momento decisivo, Jessica Athayde faz confissão inesperada: “Hoje odeio tudo!"

Ontem

“Foi uma noite longa…”: Laura Figueiredo vive horas de angústia e preocupação com o filho Gabriel

Ontem

Maria Botelho Moniz está radiante com novo projeto: «Incrivelmente desafiante»

Ontem
Mais Fora do Ecrã