Por que é que toda a gente está a comprar este cortador de castanhas na Amazon?

Com a chegada do outono, o cheiro a castanhas volta a fazer parte do quotidiano e das mesas. Assá-las em casa é um prazer, mas cortá-las à mão costuma ser a parte menos apreciada. O novo cortador de castanhas da Tescoma surge como uma solução simples para quem quer manter a tradição sem o incómodo de facas ou cortes mal calculados.

Feito em plástico resistente e aço inoxidável, o utensílio tem um formato ergonómico e dimensões compactas (21,5 x 8,5 cm). Basta encaixar a castanha, pressionar ligeiramente e o corte em cruz fica pronto num instante. O resultado é uniforme, permitindo que as castanhas abram naturalmente no forno, sem rebentar e muito mais fáceis de descascar.

Além de prático, este acessório é fácil de limpar. Pode ser lavado à mão ou colocado na máquina de lavar loiça, e as lâminas em aço inoxidável mantêm-se afiadas mesmo com uso frequente. O design compacto facilita o arrumo, ocupando pouco espaço na gaveta.

Com mais de 1.400 avaliações e uma média de 4,2 estrelas na Amazon, este modelo conquista quem gosta de preparar castanhas em casa. “Super prático e resistente”, “as lâminas cortam mesmo bem” e “nunca foi tão fácil preparar castanhas” são alguns dos comentários mais repetidos.

Por cerca de 12 euros, é um utensílio que faz toda a diferença nesta altura do ano. Uma pequena ajuda para quem aprecia o sabor das castanhas assadas e quer manter viva uma das tradições mais reconfortantes da estação.

Veja como usar:

