Unhas de gel impecáveis sem sair de casa: o catalisador profissional que está a metade do preço

Este artigo pode conter links afiliados*

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 31min
Unhas de gel impecáveis sem sair de casa: o catalisador profissional que está a metade do preço - TVI
Catalisador unhas de gel
Catalisador unhas de gel
Foto: Freepik

O segredo para uma manicure de longa duração pode estar agora à distância de um clique e por um preço imbatível

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Ter as mãos sempre cuidadas e com um brilho duradouro é um dos maiores prazeres da rotina de beleza. No entanto, a manutenção constante das unhas de gel implica, muitas vezes, uma ginástica financeira e de agenda nas idas à esteticista que se torna difícil de sustentar. A solução para poupar tempo e dinheiro passa por realizar este processo no conforto do lar, especialmente agora que um dos equipamentos mais elogiados do mercado viu o seu preço cair drasticamente de 40€ para apenas 22,74€.

O SUNUV SUN8 é o catalisador LED UV que se destaca pela sua alta performance e simplicidade. Através de um sensor inteligente, o aparelho ativa-se automaticamente ao detetar a presença da mão, facilitando todo o trabalho. Com 21 pontos de luz estrategicamente posicionados, assegura que as unhas secam rapidamente e de forma uniforme, seja com verniz de gel ou géis de construção. Para quem possui maior sensibilidade, o dispositivo oferece um modo de "baixa temperatura", garantindo que o processo seja sempre confortável e sem qualquer sensação de ardor.

A fiabilidade deste acessório é validada por mais de 4.400 utilizadores que lhe atribuem uma nota de 4,3 estrelas. Entre os testemunhos, sublinha-se a rapidez de resposta, com compradoras a confirmarem que o aparelho "seca perfeitamente em 30 a 60 segundos". A conveniência do sistema automático e a leveza do design são igualmente elogiadas, tornando-o ideal tanto para uso pessoal como para quem realiza serviços ao domicílio. O consenso é absoluto: trata-se de um investimento que cumpre a sua função com total distinção.

Adquira aqui

catalisador unhas de gel amazon

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Relacionados

O caos dos cabos tem os dias contados: conheça a torre de tomadas que é fenómeno de vendas

Pele firme e radiante: este é o aparelho que Isabel Figueira usa e toda a gente quer

De 160€ para menos de 100€: o tablet que traz tudo o que precisa para trabalhar

Sérum viral com trufa branca italiana dá brilho natural e prepara a pele para a maquilhagem

Mais Vistos

Exclusivo «Amor à Prova»: Nico rejeita a medula e fica em perigo

Amor à Prova
dom, 8 fev
1

Não assumem a relação, alimentam rumores há meses e estão prestes a ser pais

Ontem
2

Vem aí «Amor à prova»: Mulher misteriosa visita Nico, Afonso pressente a verdade e alerta Alice

Amor à Prova
Ontem
3

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy deixa Maria de Fátima em lágrimas ao virar-se contra ela

Terra Forte
ter, 10 fev
4

Sharam Diniz

17 nov 2025
5

Vem aí «Terra Forte»: Verdade perigosa prestes a rebentar e Maria de Fátima tenta ganhar tempo

Terra Forte
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí «Terra Forte»: Vivi regressa mas é imediatamente amordaçada por Marcus numa reviravolta chocante

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália vai deixar David e voltar para os braços de Carlos?

Amor à Prova
Hoje

Maria Sampaio é submetida a uma cirurgia: «Desejamos uma ótima recuperação»

Hoje

A declaração de amor de Lourenço Ortigão a Kelly Bailey em dia marcante: «Pura Perfeição»

A Fazenda
Hoje

23 anos depois, atriz acarinhada pelo público está de regresso à TVI

Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corta a ligação com Alice

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Coisas boas a caminho»: Laura Figueiredo dá primeira pista sobre grande novidade

Hoje

Maria Sampaio é submetida a uma cirurgia: «Desejamos uma ótima recuperação»

Hoje

A declaração de amor de Lourenço Ortigão a Kelly Bailey em dia marcante: «Pura Perfeição»

A Fazenda
Hoje

Revelação inesperada: O segredo mais bem guardado de Cristina Ferreira é revelado

Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Vivi tenta explicar acidente e amnésia, mas Marcus não acredita

Hoje

23 anos depois, atriz acarinhada pelo público está de regresso à TVI

Ontem
Mais Fora do Ecrã