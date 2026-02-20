Unhas de gel impecáveis sem sair de casa: o catalisador profissional que está a metade do preço

Este artigo pode conter links afiliados*

Ter as mãos sempre cuidadas e com um brilho duradouro é um dos maiores prazeres da rotina de beleza. No entanto, a manutenção constante das unhas de gel implica, muitas vezes, uma ginástica financeira e de agenda nas idas à esteticista que se torna difícil de sustentar. A solução para poupar tempo e dinheiro passa por realizar este processo no conforto do lar, especialmente agora que um dos equipamentos mais elogiados do mercado viu o seu preço cair drasticamente de 40€ para apenas 22,74€.

O SUNUV SUN8 é o catalisador LED UV que se destaca pela sua alta performance e simplicidade. Através de um sensor inteligente, o aparelho ativa-se automaticamente ao detetar a presença da mão, facilitando todo o trabalho. Com 21 pontos de luz estrategicamente posicionados, assegura que as unhas secam rapidamente e de forma uniforme, seja com verniz de gel ou géis de construção. Para quem possui maior sensibilidade, o dispositivo oferece um modo de "baixa temperatura", garantindo que o processo seja sempre confortável e sem qualquer sensação de ardor.

A fiabilidade deste acessório é validada por mais de 4.400 utilizadores que lhe atribuem uma nota de 4,3 estrelas. Entre os testemunhos, sublinha-se a rapidez de resposta, com compradoras a confirmarem que o aparelho "seca perfeitamente em 30 a 60 segundos". A conveniência do sistema automático e a leveza do design são igualmente elogiadas, tornando-o ideal tanto para uso pessoal como para quem realiza serviços ao domicílio. O consenso é absoluto: trata-se de um investimento que cumpre a sua função com total distinção.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.