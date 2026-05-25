Catarina Gama, mulher de AGIR, está a comover o país com vídeo da filha a olhar para alguém especial

Catarina Gama, conhecida por ser a companheira do cantor português Agir, tornou-se mãe pela primeira vez em fevereiro de 2026, dando as boas-vindas a uma menina chamada Camila. Desde então, a influencer tem partilhado alguns momentos especiais desta nova fase da sua vida, marcada pela chegada da bebé e pela adaptação ao papel de mãe.

Recentemente, Catarina Gama divulgou um vídeo particularmente emotivo, onde surge a sua mãe Laura a segurar a neta ao colo, visivelmente derretida e encantada com o momento. A partilha destacou a ligação intergeracional da família e a forma como a chegada da pequena Camila reforçou os laços familiares.

Na publicação, Catarina fez questão de enaltecer o papel da sua mãe, sublinhando a importância que esta nova etapa tem trazido para todos. A influencer destacou ainda que o papel de avó ganhou um significado ainda mais profundo e essencial na dinâmica familiar, evidenciando a ternura do momento vivido.

«Ninguem te prepara para ver a tua mae a ser avó e voltar a ser mãe para nós novamente», escreveu Catarina Gama, numa mensagem carregada de emoção.

Ora veja o momento:

A publicação rapidamente gerou uma onda de carinho nas redes sociais, com vários seguidores a reagirem ao momento especial. Entre os comentários, destacam-se mensagens como “A avó Laura é a Avó do Ano ❤️”, “Ai que amores” e “Fofura bjnhos”, além de muitos corações e manifestações de afeto dirigidas à família.

Com esta partilha, Catarina Gama mostrou um lado mais íntimo e emocional da sua vida familiar, celebrando não só a maternidade, mas também o papel fundamental dos avós neste novo capítulo.