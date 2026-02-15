Este é o detalhe do quarto da filha de AGIR que não passa despercebido

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 22min
Este é o detalhe do quarto da filha de AGIR que não passa despercebido - TVI

Catarina Gama já preparou para a chegada da filha.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A influenciadora Catarina Gama vive uma das fases mais marcantes, intensas e felizes da sua vida, partilhando com os seguidores cada passo desta nova etapa. Grávida e a poucos dias de ser mãe, fruto da relação com Agir, filho da atriz Helena Isabel, Catarina tem mostrado nas redes sociais um quotidiano repleto de emoção, expectativa e ternura, conquistando diariamente o carinho do público.

Este período de espera tem sido vivido com visível entusiasmo e serenidade, numa contagem decrescente para o nascimento da sua primeira filha. Sempre próxima dos fãs, Catarina tem partilhado detalhes íntimos desta fase tão especial, desde momentos de preparação até reflexões pessoais sobre a maternidade.

«A contagem decrescente já começou e, às vezes, dou por mim a pensar como será a carinha dela 🥹 sinto aquela ansiedade boa mas, acima de tudo, sinto-me tranquila. Está tudo preparado. Escolhi com calma alguns essenciais da @maxicosi_eu para nos acompanharem desde o primeiro dia. Agora, é aproveitar estes últimos dias de barriga. 💞»

Entre os preparativos, Catarina mostrou um detalhe encantador do quarto da bebé, onde já está exposto um exemplar do livro "O Principezinho", símbolo do carinho e da dedicação da futura mãe em criar um espaço acolhedor e cheio de significado para a filha.

Ora veja: 

A publicação não tardou a gerar uma onda de reações emocionadas por parte dos seguidores, que encheram a caixa de comentários com mensagens de carinho, apoio e admiração. Entre elas, destacam-se frases como «Que amores», «Tu és a mãe mais linda do mundo, que sorte tenho eu de poder presenciar esta vossa versão, que para mim é a minha preferida. Vos amo aos três», «Tudo lindo para receber a Princesa» e «Linda, estou à espera deste lado e a torcer por ti», demonstrando o quanto Catarina é acompanhada e querida.

A poucos dias de conhecer a filha, Catarina Gama vive este momento com uma mistura perfeita de emoção, serenidade e gratidão, mostrando que a maternidade é, para si, um verdadeiro renascimento. Cada partilha torna-se um reflexo da ligação profunda que já construiu com o bebé e da forma genuína como se entrega a esta nova fase, fazendo com que milhares de pessoas se emocionem e acompanhem, dia após dia, esta história tão especial.

Relacionados

«Saiu com a minha cara chapada»: Mulher de Agir partilha a primeira 'imagem da filha'

“Por todas as crianças”: Laura Figueiredo deixa alerta sério e apela à consciência dos pais

Mais Vistos

Filha de Marta Melro escolhe disfarce de carnaval improvável e deixa mãe sem palavras

qui, 12 fev
1

O vestido de Marta Melro e da filha é instagramável e está em saldos!

Festa é Festa
2 set 2024
2

Diogo Morgado partilha momento difícil de luto: «Tenho o coração pesado»

Ontem
3

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy coloca Rosinha acima de tudo e faz proposta a Flor e António

Terra Forte
qui, 12 fev
4

Lançamento de «A Protegida»: Diogo Morgado, o sinónimo de charme e elegância

A Protegida
13 fev 2025
5

Exclusivo «A Protegida»: Anita tem demência

A Protegida
seg, 19 jan
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Carlos está interessado em Simone?

Amor à Prova
sex, 13 fev

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha pede perdão a António e Magui faz a pergunta que deixa todos em choque

Terra Forte
sex, 13 fev

Filha de Marta Melro escolhe disfarce de carnaval improvável e deixa mãe sem palavras

qui, 12 fev

Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente

seg, 9 fev

É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai

Terra Forte
ter, 10 fev

Vem aí em «Amor à Prova»: Luz e Simone tornam-se amigas?

Amor à Prova
sex, 13 fev
FORA DO ECRÃ

Este é o detalhe do quarto da filha de AGIR que não passa despercebido

Hoje

Diogo Morgado partilha momento difícil de luto: «Tenho o coração pesado»

Ontem

O momento que derreteu corações: José Raposo revela a melhor prenda a Sara Barradas

sex, 13 fev

Rita Pereira faz dedicatória especial: «Não merecia este final»

sex, 13 fev

O reencontro comovente do filho de Maria Botelho Moniz com parte da família: «Encheu-me mesmo o coração»

qui, 12 fev

«É coragem»: Barbara Norton de Matos prepara mudança emocionante

qui, 12 fev
Mais Fora do Ecrã