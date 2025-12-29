Falta pouco! Descubra quando nasce a neta de Helena Isabel

A influencer Catarina Gama está a viver uma das fases mais marcantes da sua vida e tem partilhado com os seguidores cada momento desta nova etapa. A futura mãe, fruto da relação com Agir, filho da atriz Helena Isabel, aproveitou a quadra natalícia para mostrar um momento especial e cheio de significado.

Ao lado da árvore de Natal, num cenário sereno e tranquilo, Catarina escreveu nas redes sociais: «O nosso maior presente chega em Fevereiro. 🥹❤️ Feliz Natal a todos ✨»

A publicação rapidamente conquistou os seguidores, que reagiram com mensagens de carinho e felicitações: Tiago Careto comentou: «Cada dia mais bonita», enquanto outros fãs deixaram palavras de admiração e bons desejos: «Feliz natal, grávida mais lindaaa», «Feliz Natal, com o melhor presente», «Um feliz natal linda barriguinha, muitas felicidades, um feliz natal ❤️», e «Oh está tão linda. Um grande beijinho».

Este momento especial reforça não só a alegria e serenidade de Catarina Gama nesta fase da vida, como também a ligação genuína que mantém com os seus seguidores, que acompanham de perto cada passo da sua maternidade. A espera pelo primeiro filho promete ser vivida com muito amor, atenção e partilha de momentos inesquecíveis.

Recorde-se de um dos momentos mais emocionantes desta gravidez: o Baby Shower que juntou várias figuras públicas e surpreendeu pela energia, emoção e carinho envolvido! Ora veja: