Filha de Agir volta a aparecer e há quem não consiga lidar com tanta ternura

Agir e Catarina Gama vivem uma das fases mais felizes das suas vidas. O cantor e a médica dentista já foram pais pela primeira vez e receberam a filha Camila, que nasceu no dia 12 de fevereiro de 2026. A chegada da bebé marcou o início de uma nova etapa para o casal, que tem partilhado alguns momentos especiais com os seguidores.

Apesar da enorme felicidade, o nascimento foi mantido em segredo durante os primeiros quatro dias. Só a 16 de fevereiro é que Agir e Catarina decidiram revelar publicamente a novidade, recorrendo às redes sociais para anunciar a chegada da filha. O momento foi acompanhado por imagens ternurentas da bebé e rapidamente gerou uma onda de carinho por parte de fãs e amigos.

A escolha do nome Camila também foi partilhada com emoção pelos pais, numa publicação que emocionou os seguidores. Discretos em relação à vida privada, Agir e Catarina optaram por viver os primeiros dias em família de forma reservada, revelando apenas alguns detalhes desta nova experiência.

Desde então, Catarina Gama tem mostrado pequenos momentos do quotidiano em casa, dando a conhecer aos seguidores como têm sido os primeiros dias enquanto mãe. Entre várias partilhas, houve uma que conquistou particularmente os fãs pela ternura e sentido de humor.

“Agora tenho uma bestie que usa fraldas”, escreveu Catarina.

A frase rapidamente gerou reações entusiasmadas e centenas de comentários carinhosos. Entre as mensagens deixadas pelos seguidores, destacaram-se expressões como “Opa que amorzinhos 😍”, “TÃO BOOOOOOMMMMMM”, “As mais lindas”, “Ohhhhhh que querida”, “Que LINDA 😍 a Camila 😍😍😍”, “eu amo amo amo” e ainda “Lindas! O amor de mãe é o maior”.

As reações demonstram o carinho que o público nutre pelo casal e a alegria com que recebeu esta nova fase das suas vidas. Ao longo dos anos, Agir conquistou uma forte ligação com os fãs através da música, e agora muitos acompanham também este capítulo mais pessoal e familiar.

Com a chegada de Camila, Agir e Catarina Gama iniciam uma aventura transformadora, marcada por novas rotinas, descobertas e emoções únicas. Os primeiros registos partilhados mostram uma família feliz e rendida à bebé, que já conquistou todos à sua volta.