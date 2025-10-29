Nora de Helena Isabel quebra o silêncio e revela segredo da gravidez que ninguém sabia

Aos 73 anos, Helena Isabel continua a desfilar nas passerelles e a somar elogios: «Muito elegante»

Catarina Gama, nora da atriz Helena Isabel e mãe de Agir, recorreu ao Instagram para partilhar um vídeo emotivo, com o intuito de agradecer todo o carinho e apoio que tem recebido, juntamente com o seu companheiro Agir, ao longo dos últimos meses de gravidez.

No vídeo, Catarina revela que, inicialmente, não queria fazer um baby shower, mas acabou por se deixar convencer pelas suas melhores amigas a organizar um dia especial para revelar o sexo do bebé. Entre essas amigas está Mel Jordão, companheira do cantor Diogo Piçarra, que a acompanhou neste momento marcante.

A futura mãe surpreendeu ainda os seguidores ao revelar que não esperava ter uma menina, acreditando sempre que seria um menino. Este momento de partilha com os fãs foi aproveitado para agradecer todas as mensagens e demonstrações de carinho que o casal tem recebido e que aqueceram o coração de ambos.

No encerramento do vídeo, Catarina Gama confessou que o casal está radiante e a viver uma das fases mais bonitas das suas vidas, deixando claro que a bebé foi muito desejada e que cada momento desta gravidez está a ser vivido com muita emoção e gratidão.

Reveja aqui os melhores momentos do baby shower do casal:

Este relato reflete não apenas a felicidade de Catarina e Agir com a chegada do novo membro da família, mas também a importância da amizade e do apoio emocional durante a gravidez, tornando este período ainda mais especial e inesquecível.

