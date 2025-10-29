Nora de Helena Isabel quebra o silêncio e revela segredo da gravidez que ninguém sabia

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 3min
Nora de Helena Isabel quebra o silêncio e revela segredo da gravidez que ninguém sabia - TVI

Um video especial cheio de significado.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Catarina Gama, nora da atriz Helena Isabel e mãe de Agir, recorreu ao Instagram para partilhar um vídeo emotivo, com o intuito de agradecer todo o carinho e apoio que tem recebido, juntamente com o seu companheiro Agir, ao longo dos últimos meses de gravidez.

No vídeo, Catarina revela que, inicialmente, não queria fazer um baby shower, mas acabou por se deixar convencer pelas suas melhores amigas a organizar um dia especial para revelar o sexo do bebé. Entre essas amigas está Mel Jordão, companheira do cantor Diogo Piçarra, que a acompanhou neste momento marcante.

A futura mãe surpreendeu ainda os seguidores ao revelar que não esperava ter uma menina, acreditando sempre que seria um menino. Este momento de partilha com os fãs foi aproveitado para agradecer todas as mensagens e demonstrações de carinho que o casal tem recebido e que aqueceram o coração de ambos.

No encerramento do vídeo, Catarina Gama confessou que o casal está radiante e a viver uma das fases mais bonitas das suas vidas, deixando claro que a bebé foi muito desejada e que cada momento desta gravidez está a ser vivido com muita emoção e gratidão.

Reveja aqui os melhores momentos do baby shower do casal: 

Este relato reflete não apenas a felicidade de Catarina e Agir com a chegada do novo membro da família, mas também a importância da amizade e do apoio emocional durante a gravidez, tornando este período ainda mais especial e inesquecível.

Veja também: 

«Passo a passo vou lá chegar…»: Carlos Areia comove fãs com lição de vida - Novelas - TVI

Matilde Breyner mostra novo “amor” e Tiago Felizardo não resiste: «Estamos numa relação a três? » - Novelas - TVI

 

Relacionados

Nome da filha de Alba Baptista e Chris Evans tem um significado comovente

“A minha vida não era perfeita”: Marta Melro emociona-se com momento de ternura ao lado da filha

«Estou farta desta gravidez»: Catarina Siqueira responde às críticas e fala sem filtros

Mais Vistos

"Devia ser proibido": o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos em Portugal

Hoje
1

«O pai volta sempre»: Com o pai ausente, Filho de Maria Botelho Moniz grita por ele e está a comover o país

Ontem
2

Pedro Bianchi Prata partilha momento marcante com o filho: «Basta um abraço para ficar completo»

qui, 4 set
3

No início dos anos 2000, era uma das mulheres mais bonitas de «Morangos com Açúcar». Como está em 2025?

Hoje
4

Vem aí em «Terra Forte»: Após ser traída pela melhor amiga, Flor reencontra Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
5

Vem aí em «Terra Forte»: Flor 'vira-se contra' António para defender Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor engana Rosa Maria e Sammy com uma história falsa

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Farto de exigências, Óscar ameaça Clarice

A Protegida
Hoje

No início dos anos 2000, era uma das mulheres mais bonitas de «Morangos com Açúcar». Como está em 2025?

Hoje

«Muito amor»: Depois da gravidez, Inês Aires Pereira faz anúncio surpreendente

Ontem

«O pai volta sempre»: Com o pai ausente, Filho de Maria Botelho Moniz grita por ele e está a comover o país

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Após ser traída pela melhor amiga, Flor reencontra Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Mais do que casar...»: Este é o tesouro inesperado que Ana Guiomar nunca tinha revelado

Hoje

Nora de Helena Isabel quebra o silêncio e revela segredo da gravidez que ninguém sabia

Hoje

Nome da filha de Alba Baptista e Chris Evans tem um significado comovente

Hoje

“A minha vida não era perfeita”: Marta Melro emociona-se com momento de ternura ao lado da filha

Hoje

«Estou farta desta gravidez»: Catarina Siqueira responde às críticas e fala sem filtros

Hoje

Matilde Breyner mostra novo “amor” e Tiago Felizardo não resiste: «Estamos numa relação a três? »

Hoje
Mais Fora do Ecrã