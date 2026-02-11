«Saiu com a minha cara chapada»: Mulher de Agir partilha a primeira 'imagem da filha'

  • TVI Novelas
  • Hoje às 14:31
«Saiu com a minha cara chapada»: Mulher de Agir partilha a primeira 'imagem da filha' - TVI

Uma partilha inédita.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A influenciadora Catarina Gama vive uma das fases mais marcantes, intensas e felizes da sua vida, partilhando com os seguidores cada passo desta nova etapa. Grávida e a poucos dias de ser mãe, fruto da relação com Agir, filho da atriz Helena Isabel, Catarina tem mostrado nas redes sociais um quotidiano repleto de emoção, expectativa e ternura, conquistando diariamente o carinho do público.

Este período de espera tem sido vivido com visível entusiasmo e serenidade, numa contagem decrescente para o nascimento da sua primeira filha. Sempre próxima dos fãs, Catarina tem partilhado detalhes íntimos desta fase tão especial, desde momentos de preparação até reflexões pessoais sobre a maternidade.

Recentemente, a influenciadora surpreendeu ao divulgar um momento particularmente curioso e simbólico. Catarina Gama revelou ter recorrido à tecnologia para tentar imaginar como será o rosto da filha. Através de uma ferramenta de inteligência artificial, pediu ao ChatGPT para recriar uma imagem da bebé com base em fotografias suas e de Agir.

Na legenda da publicação, explicou de forma divertida: «Pedi ao chat gpt para, com base nestas duas fotografias nossas, imaginar como seria a nossa filha. Saiu com a minha cara chapada mas já com tatuagem incluída.» A partilha gerou grande entusiasmo entre os seguidores, que rapidamente inundaram os comentários com mensagens de carinho, curiosidade e emoção.

Este gesto simples acabou por simbolizar a enorme expectativa e amor que Catarina e Agir sentem nesta fase final da gravidez, marcada pela ansiedade positiva de conhecer a filha pela primeira vez. A publicação tornou-se viral, reforçando a forte ligação da influenciadora com a sua comunidade digital.

A poucos dias do grande momento, Catarina Gama vive intensamente esta reta final, mostrando-se serena, confiante e profundamente feliz. A chegada da filha promete ser um dos acontecimentos mais emocionantes da sua vida, dando início a uma nova etapa repleta de amor, descobertas e transformação pessoal.

Relacionados

«A minha médica disse»: Atriz famosa revela solução surpreendente para problema que afeta milhares

«Isto é só o começo»: Noivo de Maria Botelho Moniz vive momento de grande ansiedade e faz revelação

Mais Vistos

Namoraram em segredo, poucos meses depois de assumirem, tudo acabou e ele rumou a outro país

A Fazenda
Ontem
1

Inês Aguiar e Viktor Gyökeres assumem o namoro nos festejos do Sporting

A Fazenda
19 mai 2025
2

É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai

Terra Forte
Ontem
3

Cheio de charme, José Fidalgo arrasa com novo visual e deixa seguidores rendidos

14 ago 2023
4

Vem aí em «Terra Forte»: Após pedir desculpa a Rosinha, Maria de Fátima expõe segredo de Sammy

Terra Forte
Hoje
5

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima humilha Flor à frente de toda a família

Terra Forte
ter, 27 jan
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Após pedir desculpa a Rosinha, Maria de Fátima expõe segredo de Sammy

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: David confronta Amália por mentiras e o passado volta a doer

Amor à Prova
Hoje

Namoraram em segredo, poucos meses depois de assumirem, tudo acabou e ele rumou a outro país

A Fazenda
Ontem

«Isto é só o começo»: Noivo de Maria Botelho Moniz vive momento de grande ansiedade e faz revelação

Ontem

É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Suspeitas de que Vivi está viva reacendem traição, segredos e guerra pelo dinheiro

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

“Nunca partilhámos o mesmo sangue”: Toy recebe declaração de amor arrebatadora que está a comover o país

Festa é Festa
Hoje

“Por todas as crianças”: Laura Figueiredo deixa alerta sério e apela à consciência dos pais

Hoje

«Estou numa fase mais em baixo»: A viver dias de angústia, Catarina Gouveia desabafa sobre o que se está a passar

Hoje

«Saiu com a minha cara chapada»: Mulher de Agir partilha a primeira 'imagem da filha'

Hoje

Namoraram em segredo, poucos meses depois de assumirem, tudo acabou e ele rumou a outro país

A Fazenda
Ontem

Ficou conhecido nas novelas da TVI, mas tudo mudou quando o noivado chegou ao fim

Festa é Festa
Ontem
Mais Fora do Ecrã