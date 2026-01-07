«Sempre bem acompanhada»: Mulher de Agir partilha momento especial na reta final da gravidez

A influenciadora Catarina Gama está a atravessar uma das fases mais marcantes e emocionantes da sua vida e tem feito questão de partilhar com os seguidores cada detalhe desta nova etapa. Grávida e a poucos dias de ser mãe, fruto da relação com Agir, filho da atriz Helena Isabel, Catarina tem vivido este período com visível felicidade e entusiasmo.

A influenciadora partilhou um momento especial nas redes sociais, e mostrou a sua barriga de grávida e o carinho com que encara a chegada do bebé. Num vídeo descontraído e cheio de simbolismo, Catarina mostrou o seu primeiro look do ano, adaptado ao frio lisboeta, sem perder o estilo que a caracteriza. Na legenda da publicação, escreveu com humor e ternura: «Primeiro look do ano para 10 graus em Lisboa, sempre bem acompanhada. 🫶🏻 Aprovado?», deixando claro o entusiasmo pela fase bonita que está prestes a começar.

A partilha rapidamente gerou uma onda de reações entre amigos e seguidores. Mel Jordão brincou com a influenciadora ao comentar “Onde vai a minha chewbakinha??”, enquanto Noua Wong, mulher de Cifrão, não escondeu o carinho ao escrever “Amooooooooooo”. Houve ainda quem elogiasse o estilo irrepreensível de Catarina, chamando-lhe “a queen da moda”, e quem destacasse a ousadia do look, com casaco e gorro de inspiração russa. Outros seguidores aproveitaram para perguntar detalhes sobre as peças, elogiando a beleza e elegância da futura mãe.

Entre sorrisos, estilo e emoção, Catarina Gama continua a viver intensamente os últimos dias antes da maternidade, partilhando com naturalidade e proximidade um momento único da sua vida. Uma fase marcada pela expectativa, pelo amor e pela alegria de quem está prestes a iniciar um novo capítulo cheio de significado.