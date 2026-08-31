«Nasceste para isto»: Catarina Gama recebe declaração emocionante após momento especial com a filha

Catarina Gama está a viver uma fase muito especial desde o nascimento da primeira filha, Camila. A influenciadora digital e médica dentista portuguesa, conhecida também por ser a mulher do cantor Agir, tem partilhado nas redes sociais alguns dos momentos mais marcantes desta nova etapa da sua vida.

O casal, que mantém uma relação há cerca de uma década, recebeu Camila em fevereiro de 2026, depois de vários anos em que foram partilhando publicamente o desejo e o processo até concretizarem o sonho de serem pais.

Agora, Catarina assinalou mais uma data importante na vida da filha: os seis meses de Camila. Para marcar o momento, publicou um vídeo particularmente ternurento, no qual surge abraçada à bebé dentro de uma piscina, durante aquele que é o seu primeiro verão enquanto mãe.

A publicação foi acompanhada por uma mensagem curta, mas carregada de emoção, na qual Catarina refletiu sobre a rapidez com que o tempo tem passado desde a chegada da filha.

«6 meses de ti. O nosso primeiro Verão. E a sensação de que o tempo está a passar depressa demais», escreveu.

A partilha rapidamente despertou uma onda de carinho por parte de amigos, figuras públicas e seguidores, que fizeram questão de deixar mensagens de ternura à família.

Entre os comentários, destacou-se o da cantora Carolina Deslandes, que escreveu: «Nasceste pra isto amor». Também Agir, companheiro de Catarina e pai de Camila, reagiu à publicação com uma declaração simples e carinhosa: «Minhas».

Os seguidores juntaram-se igualmente às felicitações, deixando comentários como «Minhas lindas» e «Linda imagem», entre muitas outras mensagens.

Através deste registo, Catarina Gama assinalou seis meses de uma nova fase da sua vida, marcada pela maternidade e pelas pequenas memórias que tem vindo a construir ao lado da filha.