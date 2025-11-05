«Adivinhem quem vai ser avó?»: Atriz acarinhada pelos portugueses vive uma das melhores fases da sua vida

A atriz Helena Isabel, de 73 anos, vive uma das fases mais felizes e luminosas da sua vida: tornou-se avó pela primeira vez. O seu filho, o cantor Agir, e a nora, Catarina Gama, anunciaram em setembro de 2025 que estavam à espera do primeiro filho, uma notícia que encheu de alegria toda a família e que tem sido recebida com enorme carinho pelo público.

Recentemente, Catarina Gama partilhou um vídeo encantador ao lado da sogra, que rapidamente se tornou viral. No registo, as duas surgem pousadas para o Instagram, exibindo cumplicidade, estilo e boa disposição. Catarina aparece com um fato de treino descontraído, enquanto Helena Isabel surge com um blazer oversize, calções e collants irreverentes com frases, mostrando que o charme e a elegância não têm idade. A publicação foi acompanhada pela legenda: “Tal Nora, tal Sogra 😍 Adivinhem quem vai ser avó 👀💞” O vídeo, que revela o carinho e a amizade entre as duas, derreteu os fãs, que encheram a caixa de comentários com elogios e mensagens de ternura.

A reação do público não se fez esperar. Entre os inúmeros comentários, destacam-se mensagens como: “Maravilhosas!!!! ✨❤️”, “Que lindas 🥰 Muitas felicidades 😘 beijinhos”, “Gatas 🥰 as duas, relação mais bonita 🤩”, e “Giríssimas. Parabéns às duas ❤️”.

As duas foram amplamente elogiadas pela espontaneidade e cumplicidade que transparecem no vídeo, com muitos a destacarem a relação próxima e genuína entre sogra e nora, algo nem sempre comum, mas que aqui parece ser pautado por respeito e carinho.

Desde o anúncio da gravidez, Helena Isabel tem demonstrado toda a sua alegria e emoção com a chegada do primeiro neto. A imprensa não tardou em apelidá-la de “a avó babada do ano”, elogiando o seu entusiasmo e a forma doce com que vive esta nova etapa.

Em outubro de 2025, o casal Agir e Catarina Gama revelou o sexo do bebé — uma menina — e Helena reagiu com grande felicidade, partilhando a emoção nas redes sociais. A notícia correu rapidamente o país e os fãs celebraram com a família, enviando mensagens cheias de afeto e felicitações.

Com uma carreira sólida e respeitada no teatro e na televisão, Helena Isabel continua a ser admirada pela sua elegância, talento e autenticidade. Agora, vive um novo papel, o de avó, com o mesmo brilho e dedicação que sempre mostrou na vida profissional.

Entre o orgulho de mãe e a ternura de avó, Helena Isabel atravessa um momento pleno de amor e felicidade, mostrando que a vida continua a surpreender e a encantar em todas as idades. Com este vídeo encantador, Helena Isabel e Catarina Gama provaram que a elegância, o humor e o amor familiar são o verdadeiro segredo para conquistar corações dentro e fora do ecrã..