Catarina Gouveia atualiza estado de saúde do marido: «Vão decidir se será para intervencionar»

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 1min
Catarina Gouveia atualiza estado de saúde do marido: «Vão decidir se será para intervencionar» - TVI

A atriz revelou o diagnóstico médico.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Depois de dias de grande apreensão com o internamento de Pedro Melo Guerra, Catarina Gouveia recorreu às redes sociais para explicar o que aconteceu ao marido e tranquilizar quem a tem acompanhado. A atriz revelou que o problema de saúde já foi identificado, é de origem congénita e que, felizmente, todos os cenários mais graves foram excluídos.

Catarina contou que tudo começou na sexta-feira passada, quando Pedro acordou com um formigueiro no braço esquerdo. O empresário associou o desconforto à posição em que tinha dormido e seguiu para o Alentejo, onde tinha reuniões marcadas.

Depois do almoço, os sintomas agravaram-se: além do braço, Pedro começou a sentir o mesmo formigueiro na perna esquerda e, mais tarde, na cara. Perante a evolução das queixas, regressou a Lisboa e dirigiu-se ao hospital, onde ficou internado por suspeita de AVC/AIT.

Seguiram-se dias intensos de exames sucessivos. Ao fim de cinco dias, foi finalmente detetado o problema, de natureza congénita. A atriz deixou claro que todos os piores cenários foram excluídos, o que trouxe um enorme alívio à família. Os médicos vão agora avaliar, em conjunto com Pedro, se será necessária uma intervenção, decisão que será tomada nas próximas semanas.

Catarina revelou ainda que já receberam alta e que, embora ainda não estejam de volta a casa, o que importa é estarem juntos. «Estamos juntos, os três, e essa é a verdadeira casa», partilhou. A atriz fez questão de passar o máximo de tempo possível com o marido e com a filha Esperança, mantendo a rotina o mais tranquila possível. A menina viu sempre o pai bem-disposto nas visitas e, todas as manhãs, perguntava com um sorriso: «Vamos ter com o papá ao hospital?».

Sem conseguir responder a todas as mensagens, Catarina deixou um agradecimento sentido a amigos, familiares e seguidores por cada palavra de apoio. Garantiu que estão «os três juntos e bem» e prometeu continuar a cuidar «muito bem do bonitão». A terminar, deixou um conselho: que cuidem sempre da própria saúde, reforçando o quanto este susto serviu de lembrete para a importância de ouvir o corpo.

Recorde um dos momentos do casamento da atriz e do empresário:

 

 

Relacionados

Marido de Catarina Gouveia está internado há dias: «Não sabemos viver sem ti»

Catarina Gouveia vai parar ao hospital, após quase 1 mês fora de Portugal

Uma sala de sonho, piscina e muito mais: Catarina Gouveia abre as portas da sua casa luxuosa

Homicídio Susana Gravato: Catarina Gouveia responde a vídeo 'polémico' de Cristiana Jesus

Bomba: Catarina Gouveia revela “segredo bem guardado”

Irritada, Catarina Gouveia deixa um aviso: «Deixem as crianças em paz!»

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Flor confronta Sammy e Álvaro após ouvir conversa suspeita

Terra Forte
7 nov 2025
1

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy e Álvaro estão perto de desmascarar jogada de Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
2

Vem aí em «Terra Forte»: Flor confessa a Rosinha que pode ter sido vítima de um crime e pede-lhe ajuda

Terra Forte
30 out 2025
3

Vem aí em «Terra Forte»: Flor expulsa Rosinha para que ela possa ir viver com Sammy

Terra Forte
Hoje
4

Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»

Queridos Papás
seg, 2 fev
5

Rosa Bela e Carlos Areia ficam comovidos com mensagem inesperada: «É inspirador»

24 nov 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima bate em Dani, após descobrir o que ela fez

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: Pânico! Cris desmaia após a colheita

Amor à Prova
Ontem

Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»

Queridos Papás
seg, 2 fev

Marido de Catarina Gouveia está internado há dias: «Não sabemos viver sem ti»

Ontem

«Esperem o resto da novela»: Sara Barradas e José Raposo revelam novo projeto pessoal

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha é cruel com António e Flor, deixando-os desfeitos

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

Após um ano separada, atriz acarinhada confessa: «Fiquei num casulo e estava difícil sair»

Hoje

Rita Pereira viveu situação de extrema urgência. Mas, um milagre aconteceu

Hoje

De luto, atriz de Inspector Max desaba: «Não é possível haver mundo sem ele»

Hoje

Catarina Gouveia atualiza estado de saúde do marido: «Vão decidir se será para intervencionar»

Hoje

Laura Figueiredo, mulher de Mickael Carreira, revela o que está a passar: «Não estou bem»

Hoje

O casamento deles 'fez correr muita tinta', hoje esperam um filho

A Protegida
Hoje
Mais Fora do Ecrã