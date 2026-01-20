Catarina Gouveia vai parar ao hospital, após quase 1 mês fora de Portugal

Catarina Gouveia é das maiores influenciadoras de Portugal. Participou em Morangos com Açúcar e era diferente!

A atriz e criadora digital Catarina Gouveia, após passar quase um mês de férias no Brasil, nas regiões da Praia do Preá e Jericoacoara, viveu um momento de susto logo ao regressar a Portugal. A influenciadora acabou por ser levada às urgências devido a uma dor intensa no peito, episódio que preocupou os fãs.

Catarina explicou a situação nas redes sociais: «Juro. Tirei está foto e ia partilhar que dormi mal, que acordei com uma dor enorme no peito mas que lá arranjei coragem para vir. Depois esqueci-me. Ingénua. Não está a ser um bom dia para mim. Já falei com a minha médica, já estou medicada e graças a Deus vamos hoje embora. Só tive uma mastite e foi por culpa da inexperiência mas desta vez, não entendo».Apesar do susto, Catarina encontra-se bem e seguiu todos os cuidados médicos necessários.

Segundo a Sociedade Portuguesa de Ginecologia e Obstetrícia (SPGO) e o NHS (Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido):

A mastite ocorre mais frequentemente durante a amamentação, quando o leite se acumula ou há rachaduras nos mamilos , permitindo que bactérias (como a Staphylococcus aureus) entrem no tecido mamário.

Os sinais clássicos incluem dor localizada , vermelhidão , sensibilidade e, em alguns casos, febre e calafrios .

O tratamento geralmente envolve antibióticos (quando há infecção) e medidas para drenar o leite, como continuar a amamentar ou usar bombinhas de extração, além de analgésicos e compressas mornas para aliviar o desconforto.

Relembre-se que durante a estadia no Brasil, Catarina partilhou imagens de dias de descanso em família, rodeada de paisagens paradisíacas, águas cristalinas e momentos de lazer. Entre os seguidores, o que mais se destacou foi o seu corpo escultural e saudável, que voltou a impressionar com a forma física impecável.

Mesmo após o susto, Catarina manteve a transparência com os fãs, mostrando que até os momentos de lazer podem trazer desafios inesperados, mas que com atenção médica e coragem, é possível ultrapassá-los.