Férias de luxo e de milhares de euros: Esta atriz está a deixar as redes socias em alvoroço

A atriz e criadora digital Catarina Gouveia, conhecida pelo seu talento em novelas da TVI como Morangos com Açúcar, Destinos Cruzados, Santa Bárbara e Espírito Indomável, vive um momento de enorme felicidade e realização pessoal. Reconhecida pela sua elegância e pela forma inspiradora como partilha o seu estilo de vida, a artista voltou a encantar os fãs ao revelar a sua mais recente viagem nas redes sociais.

Em janeiro de 2026, Catarina encontra-se na região da Praia do Preá e Jericoacoara no Brasil. A atriz celebrou a passagem de ano de 2025 para 2026 em Jericoacoara e não escondeu o seu entusiasmo por estar na Praia do Preá, partilhando nas redes sociais: «Oi, Preá, eu já amo você! 🇧🇷 💛».

Durante a estadia, Catarina e a sua família têm desfrutado de dias de sonho, rodeados de paisagens paradisíacas, águas cristalinas, comida deliciosa e momentos de puro descanso. No entanto, o que mais tem dado que falar entre os seguidores é o corpo escultural e saudável da atriz, que voltou a impressionar com a sua forma física.

Os comentários nas redes sociais não se fizeram esperar. Entre elogios e manifestações de admiração, os fãs escreveram: «Nem comento esse físico 😍 nem comento!!!!», «Uau que mulherão és linda demais 🔥», «Linda e maravilhosa», «Genteeeee». Até a atriz Rita Pereira partilhou o seu entusiasmo com emojis felizes, mostrando a admiração pelo visual e estilo de vida de Catarina.

Com esta viagem e a nova casa de praia, Catarina Gouveia demonstra não só o seu lado profissional e criativo, mas também a capacidade de partilhar momentos de vida pessoal inspiradores, combinando elegância, saúde e felicidade em cada registo nas redes sociais.