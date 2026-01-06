Férias de luxo e de milhares de euros: Esta atriz está a deixar as redes socias em alvoroço

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:51
Férias de luxo e de milhares de euros: Esta atriz está a deixar as redes socias em alvoroço - TVI

Revelamos tudo.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

A atriz e criadora digital Catarina Gouveia, conhecida pelo seu talento em novelas da TVI como Morangos com Açúcar, Destinos Cruzados, Santa Bárbara e Espírito Indomável, vive um momento de enorme felicidade e realização pessoal. Reconhecida pela sua elegância e pela forma inspiradora como partilha o seu estilo de vida, a artista voltou a encantar os fãs ao revelar a sua mais recente viagem nas redes sociais.

Em janeiro de 2026, Catarina encontra-se na região da Praia do Preá e Jericoacoara no Brasil. A atriz celebrou a passagem de ano de 2025 para 2026 em Jericoacoara e não escondeu o seu entusiasmo por estar na Praia do Preá, partilhando nas redes sociais: «Oi, Preá, eu já amo você! 🇧🇷 💛».

Durante a estadia, Catarina e a sua família têm desfrutado de dias de sonho, rodeados de paisagens paradisíacas, águas cristalinas, comida deliciosa e momentos de puro descanso. No entanto, o que mais tem dado que falar entre os seguidores é o corpo escultural e saudável da atriz, que voltou a impressionar com a sua forma física.

Os comentários nas redes sociais não se fizeram esperar. Entre elogios e manifestações de admiração, os fãs escreveram: «Nem comento esse físico 😍 nem comento!!!!», «Uau que mulherão és linda demais 🔥», «Linda e maravilhosa», «Genteeeee». Até a atriz Rita Pereira partilhou o seu entusiasmo com emojis felizes, mostrando a admiração pelo visual e estilo de vida de Catarina.

Com esta viagem e a nova casa de praia, Catarina Gouveia demonstra não só o seu lado profissional e criativo, mas também a capacidade de partilhar momentos de vida pessoal inspiradores, combinando elegância, saúde e felicidade em cada registo nas redes sociais.

Relacionados

Há pessoas que me vão matar mas...»: Ana Guiomar emociona ao confessar a sua maior prova de amor

Primeiros episódios «Amor à Prova»- Cris ou Bruno: Afinal, quem é o pai de Nico?

Mais Vistos

Em tempos de tempestade, Sara Barradas revela o seu gosto mais polémico

15 nov 2025
1

«Em processo de recuperação»: Sara Barradas vive 'luta' e deixa desabafo

A Protegida
Ontem
2

Pedro Bianchi Prata

20 out 2025
3

«Há coisas que não perdoam»: a reflexão de Pedro Bianchi Prata que está a dar que falar e emocionar

dom, 4 jan
4
03:16

Viaje até aos bastidores do evento de apresentação da novela da TVI, “Amor à Prova”

Dois às 10
Hoje
5

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

26 set 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Más notícias em «Amor à Prova»: «O Nico tem leucemia»

Amor à Prova
Ontem

Vem aí «Terra Forte»: Flor confessa desejo de vingança e revela segredo que pode mudar tudo

Terra Forte
Hoje

Estreia «Amor à Prova»: Cris é o culpado do acidente de Nico?

Amor à Prova
Ontem

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão surpreendem ao mostrar imagens nunca antes vistas com o filho

A Fazenda
Ontem

«Intenso, cansativo»: Grávida do terceiro filho, Inês Aires Pereia abre o coração sobre um novo começo

Ontem

Ana Guiomar faz mudança de visual radical e deixa recado atrevido

Amor à Prova
Ontem
FORA DO ECRÃ

Esta é a irmã de uma das atrizes mais acarinhadas da Televisão e está a dar que falar além-fronteiras

Terra Forte
Hoje

Depois da polémica, equipa de Manuel Melo reage e deixa uma mensagem marcante

Hoje

Férias de luxo e de milhares de euros: Esta atriz está a deixar as redes socias em alvoroço

Hoje

Há pessoas que me vão matar mas...»: Ana Guiomar emociona ao confessar a sua maior prova de amor

Amor à Prova
Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Flor confessa desejo de vingança e revela segredo que pode mudar tudo

Terra Forte
Hoje

Filha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo segue as pisadas da mãe e surpreende com salto de coragem

Ontem
Mais Fora do Ecrã