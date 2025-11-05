Uma sala de sonho, piscina e muito mais: Catarina Gouveia abre as portas da sua casa luxuosa

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 50min
Uma sala de sonho, piscina e muito mais: Catarina Gouveia abre as portas da sua casa luxuosa

De tirar o fôlego! Catarina Gouveia apresenta o seu refúgio de sonho.

A atriz e criadora digital Catarina Gouveia vive um momento de enorme orgulho e realização pessoal. A artista, conhecida pela sua elegância e pela forma inspiradora como partilha o seu estilo de vida, revelou nas redes sociais a sua mais recente conquista: uma nova casa de praia no Algarve.

Um refúgio de sonho à beira-mar

A novidade foi partilhada através de um vídeo publicado na sua página de Instagram, onde Catarina que conta já com mais de 640 mil seguidores, mostrou, com visível emoção, o interior da casa.

No vídeo, a atriz passeia pelos vários espaços da casa, onde cada recanto foi pensado ao pormenor. A decoração destaca-se pela harmonia dos tons brancos e castanhos, transmitindo uma sensação de leveza, serenidade e conforto, em perfeita sintonia com o ambiente de praia. Com a simplicidade e elegância que lhe são características, Catarina escreveu na legenda: «Para os corações à altura, as portas estão abertas 😍🙌🏻»

Fãs rendidos ao bom gosto da atriz

A publicação rapidamente se tornou viral, acumulando milhares de visualizações e centenas de comentários elogiosos. Entre as mensagens destacam-se: «Que belezaaaaaaaa, Catarina ❤», «Adoro tudo», escreveu a influenciadora Liliana Filipa; «Tudo de muito bom gosto!! 😍», «Está maravilhosa como sempre», e «Tanta harmonia».

Os seguidores destacaram o bom gosto e a estética natural que sempre marcaram o estilo de Catarina Gouveia, transformando a nova casa num reflexo perfeito da sua personalidade: sofisticada, serena e acolhedora.

Uma carreira sólida e inspiradora

Catarina Gouveia, que se tornou conhecida do grande público através de vários trabalhos como atriz, construiu, ao longo dos últimos anos, uma das maiores comunidades digitais em Portugal. Através do Instagram, partilha não apenas o seu dia a dia, mas também projetos ligados ao bem-estar, à alimentação saudável e à sustentabilidade.

A criadora digital é também autora de dois livros de receitas e fundadora da sua própria marca de vestidos, reforçando o seu papel como uma das figuras mais empreendedoras e versáteis da atualidade.

No plano pessoal, Catarina Gouveia é uma mãe dedicada à pequena Esperança, fruto do seu casamento com Pedro Melo Guerra. Entre o amor, a maternidade e o sucesso profissional, a atriz vive uma fase de equilíbrio e gratidão. Com esta nova conquista, Catarina Gouveia prova, mais uma vez, que o sucesso se constrói com dedicação, sensibilidade e propósito — e que, quando o coração está em sintonia com os sonhos, as portas certas abrem-se naturalmente.

Desde o nascimento da filha, Catarina tem privilegiado uma vida mais tranquila e próxima da natureza, e partilha com regularidade momentos do dia a dia com os seus seguidores. A nova mudança de visual marca também, simbolicamente, uma fase de renovação pessoal.

