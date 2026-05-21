“Nunca somos suficientes”: Catarina Gouveia emociona tudo e todos com reflexão profunda sobre traumas emocionais

A atriz e influencer Catarina Gouveia voltou a partilhar um momento profundamente reflexivo nas redes sociais, através de um vídeo emotivo que tem gerado grande identificação entre os seguidores. Conhecida pela sua comunicação próxima, genuína e pelas mensagens frequentemente ligadas ao bem-estar emocional, a atriz abordou temas como a psicoterapia, a importância de saber dizer “não”, o impacto dos julgamentos, a dificuldade em aceitar elogios e a necessidade de respeito nas relações.

No vídeo publicado no Instagram, Catarina Gouveia deixou várias frases curtas, mas marcantes, que rapidamente tocaram quem a acompanha, entre elas: «Não estamos sozinhos» e «Temos dificuldade em aceitar um simples elogio…», refletindo sobre padrões emocionais e comportamentais que muitas pessoas reconhecem no seu próprio dia a dia.

Ora veja:

Na descrição da publicação, a atriz desenvolveu ainda mais esta reflexão, questionando ideias enraizadas sobre identidade e comportamento: “‘Eu sou mesmo assim!’ Será?! Há padrões que desenvolvemos, desde miúdos, que repetimos tantas, mas tantas vezes que deixamos de os questionar, só para nos sentirmos mais seguros. Destes, há algum padrão recorrente? Se, por exemplo, quando estamos constantemente a pedir desculpa, talvez tenhamos crescido a sentir que ocuparmos pouco espaço evitava conflitos. Se vivemos num estado permanente de alerta e ansiedade, talvez o nosso corpo tenha aprendido cedo a antecipar perigos, antes mesmo de eles acontecerem. Se as críticas e os julgamentos dos outros nos paralisam, talvez seja porque, em algum momento, errar era demasiado doloroso. Ou, se temos dificuldade em aceitar um elogio, talvez a exigência nos tenha sido mais familiar do que a valorização. Se colocamos constantemente as necessidades dos outros à frente das nossas, talvez tenhamos aprendido que agradar ao outro era uma forma de manter amor, ligação ou aceitação. Se temos dificuldade em dizer “não” e em colocar limites, talvez os nossos próprios limites nunca tenham sido ouvidos ou verdadeiramente respeitados. Se sentimos que nunca somos suficientes, talvez tenhamos crescido com a sensação de que precisávamos de fazer mais, de ser mais ou de provar mais para merecer amor ou conexão (...)»

A partilha não passou despercebida e rapidamente gerou uma onda de reações por parte dos seguidores, muitos dos quais se identificaram profundamente com as palavras da atriz. Entre os comentários destacam-se mensagens como: “É mesmo tudo isso… obrigada”, “Revi-me em alguns ❤️😢 obrigada pela partilha”, “Revi-me em todos eles… obrigada por este vídeo”, “Tão necessário isto ❤️” e “Revejo-me em todos. Infelizmente. Obrigada pela maravilhosa partilha.”

Também houve quem sublinhasse a importância do tema e o impacto positivo da mensagem, agradecendo a Catarina Gouveia pela forma aberta como aborda questões de saúde mental e desenvolvimento pessoal. Com esta publicação, Catarina Gouveia reforça o seu papel enquanto voz ativa na sensibilização para temas ligados ao equilíbrio emocional, sublinhando a importância da psicoterapia e da auto-reflexão no processo de crescimento pessoal.

Relembre-se que a atriz ficou conhecida do público ao participar em «Morangos com Açúcar 6» na temporada de verão, dando vida a Fátima Manuela Besugo: