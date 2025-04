Catarina Gouveia vive momentos de dor com filha: «Vai ter de ser intervencionada»

Longe de Portugal, Catarina Gouveia está destroçada: «Era suposto estar feliz»

Catarina Gouveia, de 37 anos, atriz e influenciadora digital, partilhou recentemente com os seus seguidores uma notícia menos positiva relacionada com a saúde da filha, Esperança, de apenas dois anos.

Casada com Pedro Melo Guerra, a atriz recorreu à sua conta de Instagram para relatar um momento delicado que tem vivido em família. Com emoção na voz e visivelmente afetada, Catarina revelou que a filha foi diagnosticada com uma má formação nos dentes molares, uma condição que exige atenção médica imediata.

Os últimos dias não têm sido espetaculares... apesar de ter planeado o dia 7 há tanto tempo… e desejei… isto é a vida a mostrar que nós não controlamos tudo e que a forma como reagimos às situações é sempre o mais importante...", começou por desabafar.

A atriz contou que foi durante o fim de semana que percebeu que algo não estava bem com a pequena Esperança.

Desde o fim de semana, de sábado para domingo, naquela noite senti que ela não estava bem, porque despertava muitas vezes durante a noite e sempre com queixumes de 'não passa, não passa' e agarrada ao maxilar", relatou Catarina.

Preocupada, levou a filha ao médico logo na segunda-feira seguinte e recebeu o diagnóstico:

Ela tem, nos quatro dentes de trás, os molares, uma má formação que se desenvolve numa fase muito precoce, ainda durante a gravidez. Agora teremos de atuar com a maior brevidade para que ela deixe de sofrer – porque agora está medicada – e para que isto se consiga contornar com muita rapidez e ela consiga estar bem".

Com as lágrimas a surgirem, Catarina Gouveia confessou a dificuldade em partilhar este momento:

Não imaginam a quantidade de vezes que eu já fiz este story mas eu não vou fazer outra vez. Já passou a fase de negação… há solução, que é o mais importante. Ela vai ser intervencionada na próxima semana e vai correr tudo bem…".

Cada vez que eu falo do assunto eu não consigo… tenho de ser forte… Mas não estava à espera… Agora é focar na solução", rematou, emocionada.

Apesar do susto, a atriz mantém-se positiva e focada no bem-estar da filha.

De recordar que Catarina Gouveia ficou conhecida do público ao participar em «Morangos com Açúcar 6 - verão», dando vida a Fátima Manuela Besugo. A sua personagem vivia com a mãe e a irmã, que só pensavam nas aparências.

Passados 15 anos desde a sua estreia na série, a artista nunca mais parou. Participou em novelas da TVI como: «Espírito Indomável», «Doce Tentação», «Destinos Cruzados», «Santa Bárbara» e «Onde está Elisa?».

Catarina Gouveia tem-se dedicado a muitos projetos. Entre eles, publicidade e ao lançamento da sua marca de roupa Pura. A artista é uma das maiores influenciadoras de Portugal e conta com 638 mil seguidores na sua conta de Instagram, onde mostra receitas deliciosas e saudáveis e o seu dia-a-dia.