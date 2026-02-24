Catarina Gouveia realiza sonho da filha e cria o “cantinho preferido” da casa. O resultado é inacreditável

No domingo, 22 de fevereiro, a influencer e atriz Catarina Gouveia recorreu às redes sociais para revelar o resultado da remodelação que realizou no quarto da filha, Esperança. A atriz e influencer partilhou imagens do “antes e depois”, destacando-se sobretudo os desenhos em tons de cor-de-rosa que agora marcam esta divisão da casa.

“'Mamã, eu podia ter um quarto cor-de-rosa?' E concluímos aquele que se tornou no cantinho preferido cá de casa, o quarto da Esperança”, escreveu na legenda das fotografias, recordando o pedido feito pela filha. “Estava ansiosa para partilhar”, acrescentou, mostrando-se satisfeita e feliz com o resultado final.

Recorde-se que Esperança completa quatro anos no próximo mês de maio e é fruto do casamento de Catarina Gouveia com Pedro Melo Guerra.

A publicação reuniu inúmeras reações nas redes sociais. «Que amoooor», escreveu Rebeca Caldeira; «Ficou tão giro!!», comentou Vanessa Martins; «Tão fofooooo», afirmou Mariana Machado; «Até eu queria um quarto assim», pode ainda ler-se entre milhares de mensagens de espanto e ternura.