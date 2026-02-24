Catarina Gouveia realiza sonho da filha e cria o “cantinho preferido” da casa. O resultado é inacreditável

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 59min
Catarina Gouveia realiza sonho da filha e cria o “cantinho preferido” da casa. O resultado é inacreditável - TVI

As imagens impressionam.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

No domingo, 22 de fevereiro, a influencer e atriz Catarina Gouveia recorreu às redes sociais para revelar o resultado da remodelação que realizou no quarto da filha, Esperança. A atriz e influencer partilhou imagens do “antes e depois”, destacando-se sobretudo os desenhos em tons de cor-de-rosa que agora marcam esta divisão da casa.

“'Mamã, eu podia ter um quarto cor-de-rosa?' E concluímos aquele que se tornou no cantinho preferido cá de casa, o quarto da Esperança”, escreveu na legenda das fotografias, recordando o pedido feito pela filha. “Estava ansiosa para partilhar”, acrescentou, mostrando-se satisfeita e feliz com o resultado final.

Recorde-se que Esperança completa quatro anos no próximo mês de maio e é fruto do casamento de Catarina Gouveia com Pedro Melo Guerra.

A publicação reuniu inúmeras reações nas redes sociais. «Que amoooor», escreveu Rebeca Caldeira; «Ficou tão giro!!», comentou Vanessa Martins; «Tão fofooooo», afirmou Mariana Machado; «Até eu queria um quarto assim», pode ainda ler-se entre milhares de mensagens de espanto e ternura.

Relacionados

A declaração de amor que está a 'roubar' o coração de Evandro Gomes, Talu de «A Fazenda»

Filho de três meses de Catarina Siqueira faz algo inesperado e a reação da atriz é hilariante

“Esta mulher foi mãe duas vezes?”: Atriz está a somar elogios além fronteiras

Mais Vistos

Na cidade do amor, Ana Guiomar está com companhia especial

Festa é Festa
8 set 2025
1

«Finalmente posso revelar»: Ana Guiomar anuncia novidade bombástica ao lado de companhia especial

Amor à Prova
Ontem
2

Exclusivo «Terra Forte»: Rufino destrói Maria de Fátima com um grande trunfo

Terra Forte
seg, 2 fev
3

Vem aí em «Terra Forte»: Rufino conta toda a verdade sobre o passado de Maria de Fátima a Rosa Maria?

Terra Forte
Ontem
4

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corre para ajudar Alice e a tensão entre os dois dispara

Ontem
5

Vem aí em «Amor à Prova»: Sara apanha Cris a consolar Alice e o caos instala-se

Amor à Prova
ter, 27 jan
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: Sara pode ficar paraplégica

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Por dinheiro, Rufino trai Flor e fica do lado de Maria de Fátima?

Terra Forte
Hoje

Catarina Gouveia realiza sonho da filha e cria o “cantinho preferido” da casa. O resultado é inacreditável

Hoje

“Esta mulher foi mãe duas vezes?”: Atriz está a somar elogios além fronteiras

Hoje

Filho de três meses de Catarina Siqueira faz algo inesperado e a reação da atriz é hilariante

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Guerra aberta! Marcus e Armando partem para a agressão

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Catarina Gouveia realiza sonho da filha e cria o “cantinho preferido” da casa. O resultado é inacreditável

Hoje

A declaração de amor que está a 'roubar' o coração de Evandro Gomes, Talu de «A Fazenda»

A Fazenda
Hoje

Filho de três meses de Catarina Siqueira faz algo inesperado e a reação da atriz é hilariante

Hoje

“Esta mulher foi mãe duas vezes?”: Atriz está a somar elogios além fronteiras

Hoje

David Carreira e Fátima Lopes anunciam projeto a dois: «Em breve»

Hoje

Foi um dos atores mais cobiçados de «Morangos com Açúcar». Agora, assumiu a relação com o namorado

Cacau
Ontem
Mais Fora do Ecrã