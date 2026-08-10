Grávida, atriz portuguesa deixa mensagem que gera preocupação: «sei que esta nuvem negra vai passar...»

Catarina Gouveia, atriz que deu vida a Fátima na série Morangos com Açúcar, está a poucos dias de ser mãe pela segunda vez. Mãe de Esperança, de quatro anos, prepara-se para aumentar a família em breve.

No Instagram, a influencer fez uma reflexão, que levantou algumas preocupações entre os seguidores e amigos.

«Nem sempre estamos preparados para as surpresas da vida que, quando chegam, nos relembram que não controlamos absolutamente nada, daquilo que nos acontece. Estarmos os quatro bem e com saúde é viver com a consciência de que vivo a maior das dádivas, mas estes últimos dias têm sido pincelados a verde, a minha cor preferida, cor da Esperança (…) E não fosse Esperança o nome da minha filha, sei que esta nuvem negra vai passar, porque o meu coração sempre viveu e bateu pelos finais felizes. E Deus vai querer que assim seja, mais uma vez», escreveu. «Enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar», acrescentou.

Nos comentários, Catarina Gouveia recebeu várias mensagens de apoio. «És incrivelmente linda e forte. Calma! Deus sabe o que faz», lê-se. «Tudo vai passar!!!» e «Um abraço muito apertado», lê-se ainda.