Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

No dia de aniversário da filha, Catarina Gouveia surpreende tudo e todos ao anunciar gravidez

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 59min
No dia de aniversário da filha, Catarina Gouveia surpreende tudo e todos ao anunciar gravidez - TVI

Uma verdadeira benção.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
 

A festejar o quarto aniversário da filha Esperança, a influencer Catarina Gouveia emocionou os seguidores com uma notícia muito especial e muito esperada: a atriz está novamente grávida, à espera do segundo filho, fruto da relação com o marido, Pedro Melo Guerra.

A revelação foi feita através de um vídeo partilhado nas redes sociais, gravado num cenário paradisíaco, onde Catarina surge acompanhada pelo marido e pela filha. O momento, marcado pela emoção e pela tranquilidade da família, serviu de enquadramento perfeito para anunciar aquilo que descreveu como um dos presentes mais importantes da sua vida.

No vídeo, a atriz deixou uma mensagem carregada de significado, assinalando também o aniversário da filha Esperança. «O aniversário mais feliz e especial porque o nosso maior presente, aquele que sempre quisemos oferecer, está quase, quase a chegar! 🐣🤍🥹✨», escreveu, numa partilha que rapidamente se tornou viral.

Ora veja: 

 

A notícia foi recebida com enorme entusiasmo pelos fãs, que encheram a publicação de mensagens de carinho e felicitações, celebrando esta nova fase da família.

Entre os muitos comentários deixados na publicação, destacou-se também a mensagem de Cristina Ferreira, que fez questão de felicitar o casal: “Parabéns, família bonita”. Seguiram-se inúmeras reações de amigos, seguidores e figuras públicas, como “Ohhhhh ❤️❤️❤️❤️ parabéns !!! Que felicidade”, “Parabéns meu amor. Que bênção” e “Uau que grande presente. Muitos parabéns ❤️ beijinhos”.

A publicação reuniu milhares de comentários em poucas horas, refletindo a forte ligação que Catarina Gouveia mantém com o público e o carinho que a sua família desperta junto dos seguidores.

Com esta nova gravidez, Catarina Gouveia inicia uma nova etapa pessoal, marcada pela expansão da família e por mais um momento de grande felicidade que tem sido amplamente celebrado nas redes sociais.

Relacionados

«14 anos que estamos juntos»: Laura Figueiredo e Mickael Carreira vivem escapadinha romântica inesquecível

“Às vezes o universo faz sentido”: Marisa Cruz vive fase especial e abre o coração

Mais Vistos

Deu vida ao rebelde Manel em «Morangos com Açúcar». Hoje, está diferente e casado com uma cara bem conhecida

Ontem
1

Lembra-se de Matilde Breyner e Tiago Felizardo nos "Morangos com Açúcar"? Veja como eles eram!

23 jul 2024
2

“Estou desfeita”: Inês Aires Pereira vive dias difíceis com o filho bebé

Ontem
3

Exclusivo «Terra Forte»: António aparece e deixa Flor em choque

Terra Forte
dom, 17 mai
4

Vem aí em «Terra Forte»: Comportamento de António gera tensão na família e há quem queira explicações

Terra Forte
Ontem
5

Vem aí em «Amor à Prova»: Vera tem uma ligação inacreditável a Fred

Amor à Prova
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Armando acaba tudo com Vivi?

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Vera tem uma ligação inacreditável a Fred

Amor à Prova
Hoje

«Isto tem vindo a piorar»: Concerto de Bad Bunny leva Jessica Athayde a falar sobre saúde mental

Amor à Prova
Hoje

No dia de aniversário da filha, Catarina Gouveia surpreende tudo e todos ao anunciar gravidez

Hoje

Deu vida ao rebelde Manel em «Morangos com Açúcar». Hoje, está diferente e casado com uma cara bem conhecida

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Polícia apanha Maria de Fátima com documentos falsos?

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Ninguém merece mais do que tu»: Cifrão deixa o país comovido com declaração de amor a Noua Wong

A Protegida
Hoje

No dia de aniversário da filha, Catarina Gouveia surpreende tudo e todos ao anunciar gravidez

Hoje

«14 anos que estamos juntos»: Laura Figueiredo e Mickael Carreira vivem escapadinha romântica inesquecível

Hoje

“Às vezes o universo faz sentido”: Marisa Cruz vive fase especial e abre o coração

Hoje

«Isto tem vindo a piorar»: Concerto de Bad Bunny leva Jessica Athayde a falar sobre saúde mental

Amor à Prova
Hoje

É oficial! João Jesus, Tomás de «Amor à Prova, namora com um grande nome da televisão portuguesa

Amor à Prova
Hoje
Mais Fora do Ecrã