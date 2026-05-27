No dia de aniversário da filha, Catarina Gouveia surpreende tudo e todos ao anunciar gravidez

A festejar o quarto aniversário da filha Esperança, a influencer Catarina Gouveia emocionou os seguidores com uma notícia muito especial e muito esperada: a atriz está novamente grávida, à espera do segundo filho, fruto da relação com o marido, Pedro Melo Guerra.

A revelação foi feita através de um vídeo partilhado nas redes sociais, gravado num cenário paradisíaco, onde Catarina surge acompanhada pelo marido e pela filha. O momento, marcado pela emoção e pela tranquilidade da família, serviu de enquadramento perfeito para anunciar aquilo que descreveu como um dos presentes mais importantes da sua vida.

No vídeo, a atriz deixou uma mensagem carregada de significado, assinalando também o aniversário da filha Esperança. «O aniversário mais feliz e especial porque o nosso maior presente, aquele que sempre quisemos oferecer, está quase, quase a chegar! 🐣🤍🥹✨», escreveu, numa partilha que rapidamente se tornou viral.

Ora veja:

A notícia foi recebida com enorme entusiasmo pelos fãs, que encheram a publicação de mensagens de carinho e felicitações, celebrando esta nova fase da família.

Entre os muitos comentários deixados na publicação, destacou-se também a mensagem de Cristina Ferreira, que fez questão de felicitar o casal: “Parabéns, família bonita”. Seguiram-se inúmeras reações de amigos, seguidores e figuras públicas, como “Ohhhhh ❤️❤️❤️❤️ parabéns !!! Que felicidade”, “Parabéns meu amor. Que bênção” e “Uau que grande presente. Muitos parabéns ❤️ beijinhos”.

A publicação reuniu milhares de comentários em poucas horas, refletindo a forte ligação que Catarina Gouveia mantém com o público e o carinho que a sua família desperta junto dos seguidores.

Com esta nova gravidez, Catarina Gouveia inicia uma nova etapa pessoal, marcada pela expansão da família e por mais um momento de grande felicidade que tem sido amplamente celebrado nas redes sociais.