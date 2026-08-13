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Na reta final da gravidez, Catarina Gouveia revela detalhes do drama familiar grave: «No corredor do hospital…»

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  • Há 58 min
Na reta final da gravidez, Catarina Gouveia revela detalhes do drama familiar grave: «No corredor do hospital…» - TVI

Catarina Gouveia, que está na reta final da gravidez, vive momentos de grande preocupação com a mãe, internada com uma sepsis grave

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Na reta final da gravidez, Catarina Gouveia vive um drama familiar que está a gerar muita preocupação. A atriz, que está quase a ser mãe pela segunda vez, está muito preocupada com a mãe, Rosa, que está internada no hospital com uma sepsis grave. Catarina Gouveia atualizou o Instagram com uma boa notícia, que tanto esperava receber. A mãe saiu dos cuidados intermédios.

«Quando estou onde não quero estar, fecho os olhos e uso o meu maior poder: volto o coração para aquilo que espero e caminho pela minha mente, em direção ao que ainda não consigo ver. Imagino. O bater das 17h, tornou-se, na última semana, a única hora do meu relógio, a hora a que nos deixam estar juntas. É ali, no corredor do hospital, antes das portas das visitas abrirem, que me acalmo e sorrio, porque consigo imaginar-nos às duas, na praia, a caminharmos, como tanto gostamos, enquanto nos recordamos desta história que vai ter, de certeza, um final feliz», escreveu.

«Será só mais uma para a tua coleção de histórias, a coleção que faz de ti a mulher mais forte e inspiradora que conheço. Sinto a areia nos pés enquanto a tua mão está a apertar a minha. Na minha vida toda, não me lembro de desejar com tanta força nada, como desejo que recuperes e voltes rápido para junto de nós, mãe. Preciso tanto de ti», acrescentou.

«E, depois da semana mais dura de sempre, hoje, finalmente, um dia feliz voltou. A minha mãe saiu dos cuidados intermédios, 8 dias depois de internamento com um quadro de sepsis grave e está a melhorar, dia após dia. Vou poder, agora, regressar à minha fortaleza, à minha família que também precisa de mim com o meu coração mais leve, sereno e tranquilo. Sei que não tarda e lá estaremos nós juntas, numa praia, a ver um pôr do sol e a honrar a vida porque “tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebestes, e será vosso», relatou.

«E todas as boas mães merecem receber uma vida muito longa e feliz. Sintam-se à vontade para deixar a vossa força e boa energia à nossa Rosa que tenho a certeza de que vai ler todas as palavras», finalizou.  

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