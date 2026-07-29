A poucos dias de ser mãe, Catarina Gouveia faz revelação inesperada: «Nos meus momentos nublados»

A atriz Catarina Gouveia que deu vida a Fátima na série Morangos com Açúcar, está a viver a reta final da segunda gravidez e decidiu partilhar com os seguidores uma reflexão muito pessoal sobre a transformação que a sua família está prestes a viver. A atriz e influenciadora digital confessou que a chegada de mais um bebé a fez revisitar planos antigos, enfrentar novas dúvidas e perceber que a vida nem sempre segue o caminho que imaginamos.

Mãe da pequena Esperança, de quatro anos, Catarina prepara-se agora para dar as boas-vindas ao segundo filho. À medida que o nascimento se aproxima, admite que este é um momento de grandes emoções, sobretudo por saber que a filha está prestes a deixar de ser filha única.

Foi precisamente sobre essa mudança que escreveu nas redes sociais: «Chegámos às últimas semanas de filha única.», começou por partilhar.

A influenciadora recordou ainda que, antes de casar, ela e o marido, Pedro, imaginavam uma família diferente da que hoje estão a construir: «Antes de casarmos, ainda me lembro de partilharmos a ideia e o desejo de, um dia, termos filhos seguidos, com idades muito próximas. Como a vida tem um humor muito próprio, as nossas certezas levaram um abanão de 180 graus.»

Segundo Catarina, a experiência da maternidade trouxe uma nova perspetiva sobre o tempo, a disponibilidade e o equilíbrio familiar. Sem uma rede de apoio próxima, explica que criar um filho exige uma entrega constante e uma enorme capacidade de adaptação:«Assumir a responsabilidade de trazer um filho a uma família que se quer entregar com presença, sem qualquer rede de apoio, é profundamente transformador e exigente. Para a mãe, para o pai e, acima de tudo, para a família que antes era apenas o casal.»

A atriz revelou ainda que, durante algum tempo, chegou a ponderar esperar mais um ano antes de aumentar a família. Na sua perspetiva, cinco anos de diferença entre os filhos parecia-lhe a opção mais equilibrada. No entanto, a vida acabou por seguir outro rumo: «Eu estava numa de esperar mais um ano, porque o intervalo de cinco anos começou a parecer-me o ideal. Mas, como não vou para nova e acabou por acontecer, serão quatro anos de diferença. No fundo, o tempo suficiente para me voltar a sentir preparada e entusiasmada.»

Apesar do entusiasmo, Catarina reconhece que existem momentos de insegurança em relação ao futuro. Nessas alturas, encontra no marido o apoio de que precisa.

Segundo a influenciadora, Pedro encara tudo com um enorme otimismo, ajudando-a a relativizar os medos naturais desta fase.

«Nos meus momentos nublados, quando na minha cabeça chuviscam as dúvidas deste futuro próximo, especialmente se seremos realmente capazes, com tudo aquilo a que nos propomos, enquanto família, ele só sorri e diz: “vai ser ótimo, porque se da primeira, éramos 2, agora seremos 3 para ajudar… ”»

A publicação rapidamente reuniu centenas de reações. Os seguidores deixaram mensagens de carinho, incentivo e identificação com o testemunho da atriz.

Entre os comentários, destacam-se frases como «Será maravilhoso ❤️❤️ Família bonita», «Que palavras bonitas», «Vai ser incrível, querida Catarina» ou ainda «Nada como termos alguém ao nosso lado com uma mente positiva».

A poucos dias de voltar a ser mãe, Catarina Gouveia mostrou que, apesar das dúvidas e dos receios naturais, vive este momento com entusiasmo, gratidão e a certeza de que a família está prestes a iniciar um novo e especial capítulo.

Relembre-se da atriz na série «Morangos com Açúcar»: