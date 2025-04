Catarina Gouveia lança novidade e fãs mostram-se rendidos: «Ansiosa por experimentar tudo»

Longe de Portugal, Catarina Gouveia está destroçada: «Era suposto estar feliz»

No passado dia 7 de abril, Catarina Gouveia anunciou com grande entusiasmo, através da sua conta de Instagram, o lançamento do seu primeiro e-book de receitas.

A influenciadora e atriz revelou que escolheu uma data simbólica para partilhar este novo projeto com os seguidores: o Dia Mundial da Saúde, o que, segundo Catarina Gouveia, faz todo o sentido, já que a alimentação saudável é um pilar essencial na sua vida.

«Cozinhar, Partilhar e Amar» é o nome do e-book que resulta de meses de dedicação e trabalho. Como a própria descreve:

«Foram meses e meses com as mãos na massa, literalmente, e eu não podia estar mais feliz e orgulhosa por, finalmente, o poder ver fora da forma!"

Catarina Gouveia partilhou que a inspiração para este livro nasceu da ligação genuína que tem vindo a construir com a sua comunidade digital:

«A alimentação e as receitas que gosto de criar tornaram-se num pilar muito presente, neste nosso cantinho digital e a grande beleza desta família é a relação que fomos criando juntos".

O livro foi pensado para ser prático, intuitivo e adaptável a todas as idades. A atriz faz questão de sublinhar que o seu desejo era criar refeições que unissem a família à mesa:

Desejei-o prático, leve, sem menus secundários para os mais pequenos, para que as refeições possam ser, essencialmente, momentos que unem as famílias e que todos desfrutem do mesmo!".

Para a criadora de conteúdos, a alimentação consciente é uma das chaves para uma vida com mais energia, saúde e amor. «Saúde serve-se, todos os dias, à mesa», escreve, reforçando a importância de cuidar de nós e dos que nos rodeiam através da alimentação.

Espero, genuinamente, ser boa companhia e que possa tornar as refeições num ato de amor e de cuidado diário, que temos connosco mesmos e com quem mais amamos".

Fãs rendidos ao novo projeto

A caixa de comentários da publicação rapidamente se encheu de elogios e mensagens de carinho por parte dos seguidores, que demonstraram entusiasmo pelo novo projeto:

«Uau!!! Adoro!!! Parabéns querida Cate!!!», «Muitos parabéns minha querida, já quero», «Que maravilha! Ansiosa por experimentar tudo. Uma cozinha leve, nutrias e para toda a familia», «Adoro, parabéns», «É mais que merecido ❤️... as tuas receitas tem saúde para ti e para nós », «Parabéns minha querida Catarina 🙌és maravilhosa transmites muito amor em tudo que fazes❤️ vou comprar».

Veja a partilha, aqui:

aaa