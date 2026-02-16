«Para sempre»: Após o susto familiar, Catarina Gouveia eterniza momentos ao lado do marido

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 41min
«Para sempre»: Após o susto familiar, Catarina Gouveia eterniza momentos ao lado do marido - TVI

Imagens deixam fãs em grande emoção.

Depois de dias vividos com grande apreensão e ansiedade, na sequência do internamento do marido de Catarina Gouveia, a influencer voltou às redes sociais para partilhar uma mensagem carregada de emoção e amor. Numa altura particularmente sensível para a família, a influenciadora assinalou o Dia dos Namorados com uma publicação especial, onde reuniu várias fotografias que recordam alguns dos momentos mais felizes vividos a dois. Entre viagens, sorrisos cúmplices e instantes de ternura, as imagens refletem a cumplicidade e a solidez da relação que o casal tem vindo a construir ao longo dos anos.

Na legenda, Catarina optou por uma declaração simples, mas profundamente significativa: «Para sempre, o meu namorado». 

A reação dos seguidores foi imediata e calorosa. A caixa de comentários encheu-se de mensagens de carinho, elogios e votos de felicidade para o casal. Entre as muitas reações, destacam-se palavras como «adoro tudo», «Tão bonitos» e «Que lindoooos», refletindo o apoio e a admiração que continuam a despertar junto do público.

 
 
 
 
https://img.iol.pt/image/id/69836c35d34e0ec52ec32083/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Catarina Gouveia (@categouveia)

Relembre-se que no inicio de fevereiro, depois de dias de grande apreensão com o internamento de Pedro Melo GuerraCatarina Gouveia recorreu às redes sociais para explicar o que aconteceu ao marido e tranquilizar quem a tem acompanhado. A atriz revelou que o problema de saúde já foi identificado, é de origem congénita e que, felizmente, todos os cenários mais graves foram excluídos.

Catarina contou que tudo começou na sexta-feira passada, quando Pedro acordou com um formigueiro no braço esquerdo. O empresário associou o desconforto à posição em que tinha dormido e seguiu para o Alentejo, onde tinha reuniões marcadas.

Depois do almoço, os sintomas agravaram-se: além do braço, Pedro começou a sentir o mesmo formigueiro na perna esquerda e, mais tarde, na cara. Perante a evolução das queixas, regressou a Lisboa e dirigiu-se ao hospital, onde ficou internado por suspeita de AVC/AIT.

Seguiram-se dias intensos de exames sucessivos. Ao fim de cinco dias, foi finalmente detetado o problema, de natureza congénita. A atriz deixou claro que todos os piores cenários foram excluídos, o que trouxe um enorme alívio à família. Os médicos vão agora avaliar, em conjunto com Pedro, se será necessária uma intervenção, decisão que será tomada nas próximas semanas.

Catarina revelou ainda que já receberam alta e que, embora ainda não estejam de volta a casa, o que importa é estarem juntos. «Estamos juntos, os três, e essa é a verdadeira casa», partilhou. A atriz fez questão de passar o máximo de tempo possível com o marido e com a filha Esperança, mantendo a rotina o mais tranquila possível. A menina viu sempre o pai bem-disposto nas visitas e, todas as manhãs, perguntava com um sorriso: «Vamos ter com o papá ao hospital?».

Sem conseguir responder a todas as mensagens, Catarina deixou um agradecimento sentido a amigos, familiares e seguidores por cada palavra de apoio. Garantiu que estão «os três juntos e bem» e prometeu continuar a cuidar «muito bem do bonitão». A terminar, deixou um conselho: que cuidem sempre da própria saúde, reforçando o quanto este susto serviu de lembrete para a importância de ouvir o corpo.

"Mesmo que o corpo falhe": Ator dos Morangos com Açúcar vive drama familiar e comove Portugal

Este é o detalhe do quarto da filha de AGIR que não passa despercebido

