Irritada, Catarina Gouveia deixa um aviso: «Deixem as crianças em paz!»

Catarina Gouveia recorreu esta semana às redes sociais para deixar um desabafo forte sobre um tema que considera preocupante: a pressão social sobre o desenvolvimento infantil.

Na sua conta de Instagram, a atriz e influenciadora partilhou um story com fundo preto e letras brancas, onde não esconde a irritação com certos comentários e expectativas impostas às crianças — e, por consequência, aos pais.

Com palavras fortes e carregadas de emoção, Catarina escreveu:

Deixem as crianças em paz! Fosse um problema as fraldas. Que obsessão ridícula! Lamento pelas crianças que têm de lidar com esta pressa dos adultos".

A reflexão foi publicada no Dia da Criança, o que não passou despercebido à própria influencer, que fez questão de sublinhar a ironia da data:

Ironia: hoje é Dia da Criança e passamos a infância a fazer o quê? A desrespeitar a infância com a imposição de ritmos que não têm importância alguma".

No mesmo desabafo, a atriz criticou perguntas e comentários frequentes que ouve dirigidos a crianças pequenas (e aos pais), como:

Já dorme sozinho? Já anda? Ainda mama? Ainda está tão preso à mãe. Já deixou a fralda?" . Para Catarina, todas estas questões revelam uma pressa desnecessária e uma falta de empatia pelo tempo natural de cada criança.

A influenciadora termina o texto com um aviso direto:

Mas qual é a porra da pressa? Deus me livre. Informem-se".

Com esta publicação, Catarina Gouveia reforça a importância de respeitar o tempo e o ritmo de cada criança, alertando para os malefícios de uma sociedade que insiste em apressar fases que devem ser vividas com tranquilidade, amor e compreensão.

A atriz ficou conhecida do público ao participar em «Morangos com Açúcar 6 - verão», dando vida a Fátima Manuela Besugo. A sua personagem vivia com a mãe e a irmã, que só pensavam nas aparências.