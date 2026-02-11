«Estou numa fase mais em baixo»: A viver dias de angústia, Catarina Gouveia desabafa sobre o que se está a passar

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 44min
Um momento de luta.

Depois de dias marcados por grande apreensão e ansiedade devido ao internamento de Pedro Melo Guerra, Catarina Gouveia recorreu às redes sociais para esclarecer o que aconteceu ao marido e tranquilizar os seguidores, que têm acompanhado de perto este momento delicado da sua vida familiar. A atriz revelou que o problema de saúde já foi identificado, tem origem congénita e, felizmente, todos os cenários mais graves foram excluídos, deixando uma mensagem de alívio e esperança.

Nos últimos tempos, Catarina tem vivido dias particularmente difíceis a nível pessoal e familiar, o que a levou a afastar-se um pouco das redes sociais. Consciente da preocupação dos fãs, decidiu abrir o coração e explicar os motivos dessa ausência, criando um espaço de partilha sincera e próxima. Para isso, convidou os seguidores a colocarem perguntas, numa tentativa de restabelecer a ligação com quem a acompanha diariamente.

Entre as várias questões recebidas, houve uma que se destacou pela simplicidade e profundidade: «Como estás?». A resposta de Catarina Gouveia foi emotiva, honesta e profundamente humana, revelando um momento de introspeção e vulnerabilidade.

«Obrigada pela pergunta. Reconheço que estou numa fase mais em baixo, mas estou a começar a preparar-me para executar pequenos passos que estão ao meu alcance e que são da minha total responsabilidade, para me erguer e começar a sentir-me melhor comigo mesma», começou por escrever. A atriz explicou ainda que tem procurado adotar rotinas que a ajudem a recuperar o equilíbrio emocional e a clareza mental: «Terapia, exercícios de meditação, treino físico, leitura… Tudo aquilo que ninguém poderá fazer por mim e que me ajudam a limpar a nuvem.»

Este desabafo sincero tocou profundamente os seguidores, que rapidamente reagiram com mensagens de apoio, carinho e força. A partilha reforça a imagem de Catarina Gouveia como uma figura pública autêntica, próxima e transparente, que não tem receio de mostrar as fragilidades e os desafios do dia a dia.

Num momento em que a saúde e o bem-estar assumem um papel central, a atriz deixa uma mensagem poderosa sobre autocuidado, resiliência e esperança, mostrando que, mesmo nos períodos mais difíceis, é possível encontrar caminhos para recuperar a serenidade e seguir em frente com coragem.

