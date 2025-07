Bomba: Catarina Gouveia revela “segredo bem guardado”

Catarina Gouveia é das maiores influenciadoras de Portugal. Participou em Morangos com Açúcar e era diferente!

Catarina Gouveia, de 37 anos, surpreendeu os seguidores ao revelar uma mudança de visual que estava a guardar em segredo. A influencer e ex-atriz partilhou no Instagram o seu regresso aos cabelos louros, com uma publicação que rapidamente se tornou um dos temas mais comentados entre os seguidores.

«Era um segredo bem guardado, até agora! Estou de volta aos louros 😍», escreveu Catarina, revelando que esta transformação foi algo que já vinha a ponderar há algum tempo. «Sabem aqueles momentos em que precisamos de uma mudança? Pois é, há algum tempo que pensava em mudar a cor de cabelo e finalmente decidi avançar!», acrescentou.

A mudança foi feita com a ajuda da hairstylist Cristina Rodrigues, como a própria destacou na publicação: “O meu cabelo não podia estar em melhores mãos!” O novo look conquistou os fãs de imediato, com elogios a aparecerem na caixa de comentários. “Ficou lindo, Catarina 😍 Adoro ❤️” e “Amooooo 😍 muito linda sempre”, lê-se.

Afastada da televisão nos últimos tempos, Catarina tem-se dedicado à maternidade e à partilha de conteúdos ligados a estilo de vida, bem-estar e sustentabilidade. Casada com Pedro Melo Guerra, de 38 anos, a influenciadora é mãe de Esperança, de 3 anos.

Desde o nascimento da filha, Catarina tem privilegiado uma vida mais tranquila e próxima da natureza, e partilha com regularidade momentos do dia a dia com os seus seguidores. A nova mudança de visual marca também, simbolicamente, uma fase de renovação pessoal.

Se este novo look significa o regresso aos ecrãs ou apenas mais uma afirmação de estilo da influenciadora, ainda não se sabe. Para já, uma coisa é certa: o “segredo bem guardado” não podia ter sido melhor recebido.

De relembrar que Catarina Gouveia é atriz e influenciadora digital e que ficou conhecida do público ao participar em «Morangos com Açúcar 6 - verão», dando vida a Fátima Manuela Besugo. A sua personagem vivia com a mãe e a irmã, que só pensavam nas aparências.