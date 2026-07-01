Esqueça as gémeas virais: há outras duas ligadas à Seleção Nacional igualmente deslumbrantes e que vai querer conhecer

Depois de Matilde Neiva e Maria Neiva terem conquistado atenções na plateia do último jogo de Portugal, com a sua presença e beleza a tornarem-se tema de conversa nas redes sociais, vale a pena recordar que há outras gémeas portuguesas que também têm ligação ao universo da Seleção Nacional: Catarina Jacob e Raquel Jacob.

As irmãs Jacob ficaram conhecidas do grande público ainda nos tempos de «Morangos com Açúcar», série da TVI que marcou uma geração e onde deram vida às gémeas Mafalda e Laura. Desde então, seguiram caminhos diferentes, mas continuam a ser rostos familiares para muitos portugueses.

Depois do sucesso na televisão, Catarina Jacob afastou-se progressivamente da representação. Hoje, tem uma carreira fora dos holofotes, ligada à gestão numa empresa de beleza, cosmética e cuidados pessoais no norte do país.

Raquel Jacob, por sua vez, manteve-se mais próxima do meio artístico, tendo participado em outras produções televisivas e trabalhado também como modelo. Foi precisamente a sua vida pessoal que a aproximou ainda mais do mundo do futebol nacional, já que é casada com o guarda-redes José Sá, habitual presença nas convocatórias da Seleção Nacional.

A ligação de Raquel Jacob à Seleção tornou-se ainda mais visível com o casamento com José Sá e com a vida familiar que passaram a construir juntos. O casal tem uma filha, Maria Leonor, e vive atualmente no Reino Unido, onde o guarda-redes prossegue a carreira.

Mais do que uma simples curiosidade sobre figuras públicas, a história das gémeas Jacob cruza televisão, moda, família e futebol - uma combinação que continua a despertar atenção sempre que o nome das irmãs volta a surgir em destaque.