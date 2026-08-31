Vem aí «A Madrasta»: Beatriz olha para a fotografia da mãe e toma uma decisão contra Maria

Beatriz (Catarina Nifo) olha para o retrato da mãe e imagina o que ela pensaria perante toda aquela situação. A jovem não aceita a possibilidade de Maria ocupar o lugar da mãe e responsabiliza-a pelo que aconteceu ao pai.

Miguel (Bernardo Cascais) tenta tranquilizar a irmã e garante que o pai vai recuperar. Entretanto, revela-lhe que a avó regressou do Quénia. Os dois admitem nunca ter compreendido verdadeiramente as razões que a levaram a partir e Miguel suspeita que o seu desaparecimento possa esconder mais um segredo da família.