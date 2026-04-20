Vem aí em «A Protegida»: Hector perde o controlo e expõe segredo perigoso

Em «A Protegida», Mónica (Catarina Nifo) procura algo que ajude a comprovar que foi Héctor (Christian Escuredo) que atacou José Diogo (Pedro Sousa). Hector aparece, ainda a chorar e Mónica aproveita-se da fragilidade dele. Ele por sua vez usa Mónica para esquecer o que viu entre Mariana e JD.
Mónica começa a fazer perguntas sobre o que ele era capaz de fazer para tirar JD do caminho e pergunta-lhe se foi ele que o atirou à água. Mónica pergunta a Hector se foi ele que atirou JD para a água e pela reação dele, percebe que sim. Mónica critica-o, mas Hector refere que ela não é muito diferente dele e relembra-a de tudo o que fez a Mariana. Mónica fica furiosa por ele estar a falar daquelas coisas.
Hector revela ainda que JD e Mariana estão neste momento juntos na autocaravana.