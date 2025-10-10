A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Mónica chega no momento certo evitando que Clarice seja violada

  TVI Novelas
  Hoje às 08:42
Clarice está em sofrimento a tentar fugir daquele momento de terror.

Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano) entra no quarto e espanta-se por ver Duarte (Gonçalo Braga) em cima da cama só de boxers. Ele diz que está na hora de se divertirem um pouco, pois Gonçalo (João Bettencourt) fez o mesmo com a sua mãe. Clarice fica assustada.

Clarice continua a debater-se para se soltar de Duarte, mas ele tem mais força do que ela. Duarte tenta beijá-la e abre-lhe o decote. Clarice grita para que ele a largue e diz veemente que não quer nada com ele, mas Duarte acha que ela só se está a fazer de difícil e que quer tanto quanto ele.

Clarice continua a debater-se para se soltar de Duarte, que tenta abrir-lhe a blusa. Mónica (Catarina Nifo) chega e Duarte distrai-se. Clarice aproveita para lhe dar uma joelhada e soltar-se. Mónica bate em Duarte e Clarice junta-se à filha. Duarte diz que só fez o mesmo que Gonçalo fez à sua mãe. Clarice desaba a chorar e Mónica consola a mãe.

De recordar que Duarte tem-se passado por amigo de Gonçalo:

