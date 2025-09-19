Vem aí em «A Protegida»: Gonçalo invade a fábrica deixando Jorge paralisado e em choque

Em «A Protegida», Mónica (Catarina Nifo) entra em casa e diz que Gonçalo (João Bettencourt) saiu de mota. Clarice (Fernanda Serrano) fica muito preocupada. Mónica acha que Gonçalo pode ter ido à fábrica ter com Virgílio (Diogo Morgado) e quer ir lá. Clarice diz que não é capaz de assistir a outra situação daquelas e manda Aruna (Noua Wong) ir com Mónica, afinal de contas é a causadora de toda a confusão.
Clarice liga a Jorge (Paulo Pires) e avisa-o de que Gonçalo pode estar a caminho da fábrica e que Mónica e Aruna foram atrás dele. Clarice explica que Gonçalo estava a namorar com Aruna e descobriu que ela o enganou com Virgílio. Clarice pede a Jorge para fazer alguma coisa. Jorge fica tenso ao saber que Gonçalo pode estar a caminho da fábrica. Jorge fica surpreendido com o namoro de Gonçalo e Aruna, mas não sabe o que pode fazer para o ajudar, sem se denunciar e fica frustrado.
Gonçalo arromba a porta, procura o quadro de Aruna nua e retira a tela do suporte. Enrola-a e leva-a.
Jorge ouve Gonçalo aos gritos e sente-se impotente. Jorge dá instruções ao segurança para controlar o maluco que está aos gritos lá fora, mas pede-lhe para não lhe bater. Jorge olha para o gabinete de Laura (Alexandra Lencastre), tenso.
