Vem aí em «A Protegida»: Há quem encontre as provas que Gina e Gonçalo andaram aos beijos

Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano), Jorge (Paulo Pires) e Mónica (Catarina Nifo) chegam a casa cansados, mas satisfeitos. Mónica pega no telemóvel de Gonçalo (João Bettencourt)., para apagar a foto que Duarte (Gonçalo Braga) enviou, dele e Gina (Paula Neves) a beijarem-se na discoteca. Clarice diz que o filho nunca pode saber daquilo, pois já se perdeu uma vez e não pode voltar a acontecer. Os três prometem guardar segredo.
Nuno (Tiago Teotónio Pereira) treina com Nuno e Gina assiste, orgulhosa. Nuno elogia Gonçalo e este diz que grande parte do mérito é de Nuno. Gina beija o marido e diz que fazem uma dupla imbatível.