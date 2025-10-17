Vem aí em «A Protegida»: Mensagem deixa Mónica em choque absoluto

Em «A Protegida», Gonçalo (João Bettencourt) liga a Duarte (Gonçalo Braga), mas ele não atende. Gonçalo promete encontrá-lo e arrastá-lo até à esquadra. Mónica (Catarina Nifo) aconselha o irmão a não fazer nada, pois já tem problemas que cheguem. Gonçalo diz que ao menos o pai passou a noite lá em casa e não dormiu no sofá. Gonçalo recebe uma mensagem de Duarte, que Mónica vê e que a deixa em choque.
Mónica mostra aos pais a mensagem que Duarte enviou para Gonçalo e ficam todos escandalizados por ele ainda ter a lata de chantagear Gonçalo. Jorge diz que trata daquele assunto sozinho, mas Clarice também quer participar e diz que para proteger Gonçalo, devem unir-se todos.
Recorde-se que Duarte andou a seduzir Clarice e tentou violá-la: