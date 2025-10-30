A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Mónica e Gonçalo ficam incrédulos com os novos acontecimentos

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:05
Eles não querem acreditar no que está a acontecer.

Em «A Protegida», Mónica (Catarina Nifo) e Gonçalo (João Bettencourt) acham estranho Óscar (Joaquim Horta) ajudá-los tanto e ficam incrédulos ao ver que os pais fizeram as pazes. Eles confessam que não conseguem estar longe um do outro.

Clarice (Fernanda Serrano) pede aos filhos para ficarem felizes por terem a família novamente reunida. Mónica diz que só falta JD e nisto ele aparece. José Diogo (Pedro Sousa) diz que precisa de falar com Clarice e com o pai.

Recorde o momento em que Clarice anunciou aos filhos que se ia divorciar:

