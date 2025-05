Vem aí em «A Protegida»: Mónica manipula Gonçalo com mentira chocante

Em «A Protegida», Mónica (Catarina Nifo) aparece e pergunta a Gonçalo (João Bettencourt) se podem conversar. Mónica finge-se envergonhada pelo que tem para contar a Gonçalo e diz que tem medo que ele passe a olhar para ela de outra forma. Ela conta-lhe que a noite de aniversário deles não acabou bem como ela tinha imaginado, pois José Diogo (Pedro Sousa) quis ir para o Flores de Papel, beberam demasiado e acabaram por fazer amor. Gonçalo fica em choque.

Mónica finge-se muito envergonhada. Gonçalo, apesar de não ter grandes emoções desde o coma, está perplexo com esta história. Gonçalo já tinha ouvido falar de qualquer coisa, mas JD garantiu que era mentira e que tinha sido uma invenção da tal rapariga.

Mónica pergunta ao irmão se duvida dela. Ele fica confuso e liga a JD para esclarecer a história. Mónica sorri. Está a correr como ela queria.

Gonçalo confronta JD com o que Mónica lhe contou e ele fica nervoso por Mónica andar a espalhar a história. JD garante que sempre amou Mariana (Matilde Reymão) e nunca faria nada para perdê-la. Além disso Mónica é sua irmã e nunca olhou para ela dessa forma. Gonçalo fica muito confuso.

JD chama Mónica para esclarecer aquilo. JD confronta Mónica com o que disse e com o que realmente se passou naquela noite. Mónica continua a dizer que fizeram sexo, mas JD garante que não, pois nunca teria nada com Mónica e ela sabe disso. JD pede a Mónica para contar a Gonçalo que está obcecada por ele e disse estar disposta a matar Mariana. Gonçalo fica muito confuso, mas opta por ficar do lado de Mónica.

